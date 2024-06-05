鴻海攜輝達在高雄建算力中心 深化 AI 、電動車、機器人合作

鴻海（2317）集團擴大與輝達（NVIDIA）在AI領域合作，雙方昨（4）日宣布攜手在台灣高雄建置先進算力中心，以輝達「地表最強AI晶片」GB200打造的伺服器機櫃，建立台灣速度最快、規模最大的AI算力中心，用以驅動鴻海集團三大智慧平台，並持續深化雙方在AI、電動車、機器人、智慧城市等多領域合作。

鴻海表示，這座先進算力中心採用最新的GB200伺服器機櫃，合計64櫃，預定2026年完工。法人預估，一櫃GB200 NVL 72伺服器約300萬美元，此次採用64櫃（共4,608顆GPU），估計將斥資1.92億美元（約新台幣62.29億元），是台灣最大AI算力中心。

鴻海董事長劉揚偉表示，高雄AI算力中心將用來支撐鴻海集團AI布局與發展，例如生成式AI研發以及輝達Omniverse研發，同時也會作為AI工廠的算力。

談到高雄AI算力中心營運模式，劉揚偉說，除了提供集團本身做一些AI運算，也會做一些算力租賃。至於規模會多大？何時完成？他指出，就是64櫃的GB200，預計2026年完成，但是會逐步地完成，可能先建置32櫃。

劉揚偉強調，鴻海集團不會指在台灣建立算力中心，也可能會在其他國家布局，例如位於日本的轉投資公司夏普。夏普因為擁有較大的電力，會做得更大，但會由夏普自己宣布。



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