英特爾固樁跟台鏈搏感情 執行長基辛格喊一同改變世界

晶片大廠英特爾執行長基辛格昨（4）日在Computex 2024進行主題演講，現場發表新品，演講充滿台灣元素。他提到英特爾自1985年就來台擴展業務，到明年就滿40年，更預告明年的電腦展中，將為此辦慶祝派對。他也強調，「IT就是Intel與Taiwan」，未來與台灣的合作夥伴，一同改變世界。

基辛格昨日演講一開始就以中文問候「大家好」，在演講中發表了伺服器、AI晶片與AI PC相關處理器新品。身為英特爾掌門人，基辛格捍衛摩爾定律，直言「定律不但還存在，而且還運作良好」，他介紹AI PC旗艦產品Lunar Lake時，也特別表達對台積電（2330）的感謝。

對於AI時代，基辛格認為，「每個裝置都將成為AI裝置，而每家公司也都會成為AI公司」，這也是推動整體半導體產業規模持續擴大的驅動力。全球的經濟需要更具有彈性與韌性的供應鏈，英特爾的晶圓代工服務也會成為AI時代全球第一個系統級晶圓代工服務業者，努力讓AI無所不在。

會後記者會中，外媒問到，英特爾嘗試將台灣建立數十年的半導體生態系複製到美國，面臨何種挑戰？基辛格指出，晶片法案吸引三星、台積電赴美投資，這現象非常正面。針對自家代工事業發展，基辛格說，目前一切都已進入正軌，希望透過更具彈性和平衡的供應鏈來實現目標。台灣生態系非常傑出，這也是來參加Computex的原因。英特爾相當尊重生態系，但世界地緣上更平衡、有彈性的供應鏈，這已經開始形成。

另外，有外媒問到美國晶片出口禁令是否加快大陸自己開發晶片？基辛格說，出口限制已經不是新聞，高效運算領域已經限制50年，AI新領域過去50年還沒出現，限制太強大陸就必須自力更生，也傷害出口市場。

基辛格的演講中，也展現供應鏈實力，包括鴻海（2317）董事長劉揚偉、研華（2395）嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪、宏碁（2353）董事長陳俊聖、華碩（2357）共同執行長胡書賓、緯創（3231）總經理林建勳、微星（2377）董事長徐祥、英業達（2356）董事長葉力誠、技嘉（2376）董事長葉培城、聯電（2303）共同總經理王石、仁寶（2324）總經理Anthony Peter Bonadero、和碩（4938）共同執行長鄭光志、廣達（2382）副董梁次震、緯穎（6669）董事長洪麗寗等人，都透過影片表達對英特爾的支持之意。



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