劉德音交棒前最後一場股東會…台積電看旺AI 今年大成長

台積電（2330）昨（4）日舉行股東常會，此為董事長劉德音在任內最後一次主持，他表示，目前看AI應用需求比一年前更樂觀，「今年又是大成長的一年」。

劉德音在股東會之後，交棒給新任董座魏哲家。魏哲家也表示，AI應用才剛開始，完全同意輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳對AI前途一片看好的觀點，台積電的前途也是。台積電站在有利的位置，「沒人可以跟我們競爭」，以後幾年的願景非常樂觀。

魏哲家說，台積電本身技術領先，客戶用在AI PC、AI手機，不僅非常快、也非常省電，AI對每個行業都非常重要。

劉德音強調，目前看到AI應用需求比一年前更樂觀，並帶動先進半導體需求，這是台積電的強項，對未來幾年成長深具信心，台積電不變目標是為股東創造最大價值。

股東關注黃仁勳及超微（AMD）執行長蘇姿丰來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），並發表新品，對台積電的助益以及如何解讀輝達與超微釋出的風向？魏哲家提到，輝達與超微跟台積電的關係都非常好，「我們都跟他們共同成長」。

也有股東提問黃仁勳大力倡議各國應建立主權AI議題，劉德音說：「樂觀其成」。

談到AI市況，魏哲家強調，AI應用才剛開始，「我跟大家一樣樂觀。」他並透露，全世界除了一家科技大廠，多數廠商AI產品都和台積電合作生產，包括輝達、超微、高通和英特爾。

台積電為輝達代工生產晶片，並以數倍的價格向輝達採購產品。魏哲家表示，他有向黃仁勳抱怨產品太貴，不過的確有其價值。

談到電力問題，魏哲家直言：「科技界就是有這個好處，大家一直努力讓用電降低，昨天跟客戶聊天，他說散熱技術急速改進可降低用電30%，讓用電成長不會如現在這麼可怕。」

劉德音昨與魏哲家一同進入會場，現場隨即響起熱烈掌聲，劉德音也揮手回應。股東會歷時約兩個小時，接近尾聲前掌聲歡送近一分鐘，也讓劉德音不得不幽默說，再拍手沒辦法散會。

劉德音也感傷地說，「最後我要說一句話，我要感謝台積電經營團隊，這些人現在都坐在第一排，能在台積電六年帶領大家，是我的榮幸，相信台積電會有更高的層次」。

台積電昨天股東常會全面改選董事，劉德音按規畫交棒，董事會一致推舉魏哲家出任新董座。