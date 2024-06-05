若兩岸衝突 台積：產線難搬離

台北國際電腦展昨天開幕，賴清德總統出席致詞時喊出要將台灣打造成人工智慧（ＡＩ）島，台積新任董事長魏哲家、輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰都被問及地緣政治議題，更有媒體直球對決魏哲家，問魏「若兩岸衝突，客戶是否要求將產品移至美國生產？」魏哲家表示，「的確有過這樣的討論」，但要全部搬出去，是不可能的。

廣達董事長林百里日前表示，未來的競爭力和新趨勢都得靠ＡＩ執行，因此「ＡＩ力即國力」。賴總統宣示要打造ＡＩ島，讓ＡＩ時代下的台廠動向、地緣政治、水電、人才、投資台灣的風險等問題引發關注。甚至有南韓記者詢問黃仁勳是會否訪韓？並有韓媒以「南韓ＡＩ半導體產業在設計、代工、封裝上落後」為題，憂心美台日三角聯盟的合作關係益發牢固，南韓在全球ＡＩ半導體之戰恐被邊緣化。

半導體龍頭台積股東會、台北國際電腦展昨天同步登場，地緣政治、供應鏈局勢、ＡＩ產品布局成為牽動全球政經與科技產業的關鍵提問。台積強調無法將所有產線搬出台灣、黃仁勳則回應，在這裡設置據點，主要是因為台灣擁有很棒並且豐富的生態系，確實有想過在其他地方複製這樣的運作，但是實在太過困難。

台積電昨天上午舉行股東會，魏哲家會後接任董事長舉行媒體交流會。他表示，不希望看到戰爭，希望世界與兩岸領導人有智慧因應，避免發生戰爭；兩岸若發生衝突，受影響也不是只有台積電或半導體產業，而是所有產業都會受影響。

輝達執行長黃仁勳昨說，台灣有豐富偉大的工程技術、很多合作夥伴，輝達會繼續在台投資。記者胡經周／攝影 而在台北國際電腦展上，「ＡＩ教父」黃仁勳同樣被外媒問及地緣政治危機，外媒問他是否擔心目前的區域緊張局勢？抑或他對台灣成為全球科技領域的領導者仍有信心？黃仁勳回應，輝達與台灣科技廠商、工程師合作做生意逾卅年，這裡有豐富偉大的工程和技術、很多合作夥伴，「我們會繼續這麼做」。黃仁勳、蘇姿丰、英特爾執行長基辛格昨天都重申台灣的重要性，黃仁勳大讚台積電具備最先進技術、專業人才與團隊及彈性生產。基辛格也感謝台積協助打造新世代ＡＩ ＰＣ的處理器Lunar Lake。

態度相對謹慎的蘇姿丰也重申與台積電、廣達等眾多台灣供應鏈夥伴關係緊密。但她前日被問及地緣政治和中共軍演等敏感議題時，認為半導體生態系統是全球性的網絡，台灣在此生態系統中扮演關鍵角色，但超微會全球布局，也不會放棄大陸市場。