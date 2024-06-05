IDC下修全球PC出貨量

受到中國大陸市場經濟面臨多重挑戰，短期內庫存仍居高不下影響，市場研究業者IDC下修今年全球PC出貨量預測，從3月的預估增長2%，現在下修到持平去年、銷量約2.602億台，顯示即使下半年AI PC領域將新品連發，但短期內對PC產業帶來的效益仍有待觀察。

IDC預測，今年整體消費者PC銷量將下滑1.1%，若不計大陸市場則成長1.6%。IDC認為，高昂利率加上對智慧手機等其他裝置的需求，預料PC成長薄弱。

IDC指出，PC市場的一大問題在於大陸市況疲軟，當地PC庫存依然偏高，若不計大陸市場，PC出貨量應該會比去年同期增加2.6%。IDC預期，大陸PC市場要到明年下半年後才會復甦。

今年下半年預期有多款能夠處理AI軟體任務的新PC上市。英特爾、超微和高通都已推出能支援AI PC的晶片，而硬體供應商戴爾、惠普、聯想、宏碁（2353）和華碩（2357）都計劃在未來幾個月內開賣AI PC。

分析師已預期，兩大因素將帶動今年的PC銷售，第一是微軟停止支援Windows 10作業系統軟體會引發換機潮，第二是企業採購新機、替換在疫情初期時購買的電腦。

IDC認為，雖然從長遠來看，AI PC不太可能帶動PC出貨量大幅增加，但AI PC趨勢有助拉抬平均售價。