聯發科執行長蔡力行專題演講 獲Arm及黃仁勳力挺站台

聯發科副董事長暨執行長蔡力行今天在台北國際電腦展進行專題演講時表示,AI正在引領未來的科技發展,其中生成式AI更將使AI無所不在。聯發科先進的運算技術,將從邊緣裝置端到雲端,推動無所不在的混合式AI運算。

蔡力行是以 「智慧隨行 AI無所不在( Intelligence Everywhere; The Power of Ubiquitous AI)」為主題進行專題演說。他強調聯發科的四大支柱包括從邊緣至雲端的各類高性能運算單元、AI加速器所需的各類領先技術、實現邊緣至雲端混合式AI的先進無線網路技術,以及堅強的全球生態系及供應鏈長期夥伴合作關係。

蔡力行說,聯發科在過去五年間不斷突破,行動晶片CPU性能提升2.6倍、GPU性能提升6倍、NPU性能更大幅提升18倍,且系統功耗在重度遊戲和AI攝影的應用場景中減少60%。這顯示了我們在技術創新和能源效率的領先實力。

聯發科最新發表的旗艦手機晶片天機9300+的NPU AI運算能力已達到68 TOPS,比現今對AI PC NPU 要求的40TOPS還要高。

蔡力行並進一步指出,聯發科將高性能運算延伸至汽車智慧座艙晶片,並與NVIDIA合作,結合聯發科的高性能運算及NVIDIA在AI和繪圖運算的領先優勢,將進一步提升新產品的CPU及AI性能,針對大語言模型提供更低的延遲和更好的使用者體驗。

外,聯發科技將把在邊緣運算長期耕耘的優勢延伸至雲端。Arm CEO Rene Hass更親自到場,提到AI所帶來技術影響力相當廣泛,聯發科技與ARM的合作關係將會是抓住這個市場機會的關鍵。也宣布將透過Arm Neoverse運算子系統(CSS),加速在雲端運算晶片的設計與開發。

蔡力行指出,為 因應快速增加的AI訓練與推論需求,雲端服務供應商除了積極佈建資料中心,也尋求更客製化的解決方案以優化特定領域性能,並降低總擁有成本(TCO),預估客製化AI雲端運算的市場規模將自去年約76億美元成長至2028年的450億美元,其中大多數為AI加速器。

聯發科技擁有許多內部開發的雲端AI客製化晶片解決方案的IP,在雲端運算領域佔有利基性的市場定位,並且能幫助雲端廠商降低總擁有成本(TCO)。這些技術包括Interconnect SerDes、UCIe、D2D及Optical等高速傳輸介面IP。此外,聯發科在3奈米及接下來的2奈米先進製程、2.5D/3D Chiplet先進封裝,以及HBM等技術方面都具堅強的開發及整合能力。

蔡力並強調也積極與全球AI產業領導者合作,包括Arm、台積電、輝達、以及Google、Meta、百川智能及阿里雲的大語言模型等,共同推動無所不在的AI。

近日來台再起AI旋風的NVIDIA執行長黃仁勳和Arm執行長哈期(Rene Haas)也親自到場力挺。聯發科隨後發表擴大與Arm合作,採用全面設計,塑造最新的AI運算。