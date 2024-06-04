聯發科加入Arm全面設計 塑造未來AI運算

聯發科（2454）今（4）日於COMPUTEX 2024宣布加入Arm全面設計（Arm Total Design）。Arm全面設計是基於Arm Neoverse CSS（運算子系統），致力於加速和簡化產品開發的快速成長生態系，滿足資料中心、基礎設施系統、電信等領域的AI 應用效能及效能。

聯發科公司副總經理Vince Hu表示：「聯發科技與Arm將共同合作，使客戶的產品設計滿足AI應用最具挑戰的工作負載，並極大化效能功耗比（performance per watt）。在聯發科持續拓展資料中心業務上，我們將與Arm密切合作，透過聯發科技在混合運算、AI、SerDes、chiplets、先進封裝上的技術能力，加速AI從裝置端到雲端的創新。」

聯發科擁有領先業界的SoC整合設計能力，能提供差異化解決方案，透過優化已經驗證過的Arm CPU子系統加速產品上市時間，並可針對特定應用領域的複雜AI運算要求以及客戶的運算子系統提供最佳的解決方案。

Arm資深副總裁暨基礎設施事業部總經理Mohamed Awad表示：「AI正在持續推動產業對更高運算能力和效率的需求。基於雙方在已推出數十億高效能、高效率裝置的長期合作基礎上，MediaTek加入Arm全面設計生態專案，透過Arm Neoverse CSS，為產業建構可持續的、AI驅動的雲端資料中心，將優異的技術導入雲端基礎設施領域。」

聯發科在多個成功的產品領域採用Arm IP，天璣系列行動平台基於Arm低功耗設計，聯發科技將旗艦運算、繪圖和 AI性能發揮到極致，提供業界領先的功耗效率。此外，聯發科技亦為業界第一的 Wi-Fi 供應商，應用領域橫跨寬頻、零售路由器、消費電子和遊戲等，雙方也在各類邊緣裝置包括汽車、Chromebook、智慧家庭、企業物聯網和工業物聯網等進行合作。