鴻海旗下GIS參與德國自駕展 秀三技術

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
GIS於6月4日至6日參與德國先進駕駛輔助系統及自動駕駛科技展。圖／GIS提供
GIS於6月4日至6日參與德國先進駕駛輔助系統及自動駕駛科技展。圖／GIS提供

鴻海集團旗下觸控面板模組廠GIS（業成集團），6月4日至6日在德國先進駕駛輔助系統及自動駕駛科技展（ADAS & Autonomous Vehicle Technology Expo），展出多項智慧車載技術與產品，如抬頭顯示器、超低反射鍍膜技術，以及Mini LED觸控顯示模組等。

5G網路、人工智慧、物聯網蓬勃應用，智慧生活需求大增，GIS積極投入車載等新世代應用。

GIS展出的抬頭顯示器（HUD）可提供高亮度、大視角、遠景深、高對比清晰影像，以AI虛實整合提供即時行車與導航資訊。

曲面玻璃鍍膜技術具有車規耐候、超低反射、無色偏等特性，與台灣銳視光電攜手合作，在經濟部產業發展署智慧顯示政策工具助攻下，已成功進軍航空器駕駛艙顯示器的市場。

相較於傳統LCD背光產品，Mini LED觸控顯示模組具有高對比、高亮度等特性，規劃展出的P2P大尺寸智能儀表觸控顯示模組，搭配特殊鍍膜技術，可提升影像清晰度。

GIS董事長周賢穎日前表示，車載產品營收占比目前約5%，未來，GIS不只提供組裝模組，而是會提供完整服務，目標未來2-3年車用產品營收占比可達2成。

GIS 觸控面板 顯示器

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