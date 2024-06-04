攜手明泰、光寶、聯發科等 工研院O-RAN產品受矚目

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
工研院展示「O-RAN 全覆蓋戶外基站技術」，圖左起為工研院資通所組長許仁源、聯發科技通訊系統設計部協理孫偉男、明泰科技無線寬頻網路事業體總經理陳世賢、經濟部產業技術司司長邱求慧、工研院執行副總暨總營運長余孝先、光寶科技智能生活應用事業部總經理江鴻翔、工研院資通所副所長黃維中。圖／工研院提供
工研院展示「O-RAN 全覆蓋戶外基站技術」，圖左起為工研院資通所組長許仁源、聯發科技通訊系統設計部協理孫偉男、明泰科技無線寬頻網路事業體總經理陳世賢、經濟部產業技術司司長邱求慧、工研院執行副總暨總營運長余孝先、光寶科技智能生活應用事業部總經理江鴻翔、工研院資通所副所長黃維中。圖／工研院提供

經濟部今（4）日於2024 COMPUTEX展舉辦「經濟部科技研發主題館」開幕儀式，主題館匯集工研院、金屬中心、紡織所、設研院等4大研發單位，以及明泰科技、聯發科技、光寶科技、緯穎科技四家廠商，展出近20項創新科技。

在通訊技術方面，工研院展出適用陸海空的通訊解決方案「O-RAN戶外基站」，從sub-6GHz、毫米波到低軌衛星全部產品線功能已開發完成，地面部分攜手明泰科技開發sub-6GHz高功率微基站、與光寶科技合作開發大傳輸量的毫米波基站，已切入歐美日智慧農業、智慧工廠等應用場域。在低軌衛星部分，與聯發科技合作完成全球首通NTN手機直連低軌衛星影音傳輸，達成海空覆蓋無死角，推進Pre-6G全域通訊新紀元。

經濟部產業技術司邱求慧司長表示，COMPUTEX為全球資通訊產業最重要的年度盛會之一，AI資通訊是帶動新一波產業投資與數位轉型的關鍵基石，台灣受惠於AI、車用電子等新興科技應用商機擴展，半導體及資通訊產業極具競爭力。今年產業技術司以主題館方式展現近20項的資通訊科專研發產業化成果，希望透過此次展會，彰顯台灣堅實的科技動能與產業優勢，進一步帶動產業國際合作。

展館其他亮點還有可即時許願的「祈福點燈互動系統」，主要是利用互動顯示技術，整合Line App訊息傳輸技術，民眾可自行上傳祈福內容，並用AI技術可過濾不雅訊息。此技術還可打造3D數位分身，2D照片運用生成式AI，只要30秒即可快速生成3D模型。相較目前國外最快仍需7分鐘，此技術將創造更多應用可能性，並已與聯嘉光電、成輝光電、方陣聯合等廠商合作。

在AIOT（人工智慧物聯網）方面，工研院展出AIoT健康管理的「非接觸式廣域生理感測技術」，累積技術授權近千萬，可即時分析、多元穿戴，從嬰幼兒照護到寵物健康照護，跨族群多元應用，並協助機械螺絲龍頭廠芳生全面提升競爭力的「5G AIoT扣件解決方案」，獲得歐洲客戶公司下單機械螺絲急單生產，帶動業者生產效能提高10％。

此外，工研院也與X光平板產業龍頭廠商睿生光電合作的「可撓型鈣鈦礦 X光感測技術」，可用於工業用非破壞性檢測領域，並在南科廠內完成實廠驗證等。未來，產業技術司將持續在前瞻技術開發上更關注跨界應用，攜手產業共譜台灣資通訊新商機。

AI 工研院 資通訊

延伸閱讀

台版晶片法優稅…四家申請 台積電、聯發科可望受惠

COMPUTEX 2024 聯發科推3奈米車用晶片

聯發科目標價喊1,420元

工研院參展COMPUTEX 聚焦AI、通訊、沉浸現實、綠能永續

相關新聞

蘇姿丰宴請供應鏈夥伴！等級、價位曝光 較輝達高十倍

晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰4日晚間於文華東方酒店宴請供應鏈夥伴，她受訪時透露，今晚自己從供應鏈找來大約8...

攜手明泰、光寶、聯發科等 工研院O-RAN產品受矚目

經濟部今（4）日於2024 COMPUTEX展舉辦「經濟部科技研發主題館」開幕儀式，主題館匯集工研院、金屬中心、紡織所、...

黃仁勳等AI巨頭來台固樁 童子賢觀察電腦展今昔變化

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），掀起一陣旋風，台灣玉山科技協會...

聯發科執行長蔡力行專題演講 獲Arm及黃仁勳力挺站台

聯發科副董事長暨執行長蔡力行今天在台北國際電腦展進行專題演講時表示，AI正在引領未來的科技發展，其中生成式AI更將使AI...

聯發科加入Arm全面設計 塑造未來AI運算

聯發科（2454）今（4）日於COMPUTEX 2024宣布加入Arm全面設計（Arm Total Design）。Ar...

得AI者得天下 童子賢：道德議題將影響AI未來十年的路

和碩董事長童子賢今（4）日出席KPMG安侯建業聯合會計師事務所、台灣玉山科技協會共同舉辦的「2024玉山安侯論壇」，他致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。