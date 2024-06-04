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數發部規劃AI生態園區 爭取國發基金投資新創

中央社／ 台北4日電
數發部。圖／聯合報系資料照片
數發部。圖／聯合報系資料照片

數發部書面報告指出，AI生態園區的重點在於創建AI生態系，加強投資AI新創實施方案，爭取匡列國發基金投資國內AI新創業者，促進產業生態系成形。不過，具體內容與方式，尚待跟國發會討論後定案。

立法院教育及文化委員會明天邀國科會主委吳誠文、數發部列席就「人工智慧（AI）推動現況與未來方向」進行專題報告，並備質詢。

數發部晚間出爐的書面報告指出，致力推動AI產業化與產業AI化，在AI 技術工具部分，規劃AI算力資源共享，建置AI算力池，提供產業高速且可靠GPU算力平台環境，規劃今年7月開始，提供給資訊服務業者申請使用，可降低業者在生成式 AI 及大型運算模型上的開發成本，並提升國內AI模型開發能力。

至於未來推動措施，數發部指出2大面向，第一是規劃AI生態園區。數發部指出，AI生態園區的概念在創建AI生態系，對產業而言，實體落地多是因應市場或顧客需求的市場導向所需，如國外新創團隊也多以線上方式共同工作，未必需要實體聚落。

數發部參考過往經濟部執行加強投資策略性服務業與製造業實施方案模式，規劃加強投資AI新創實施方案，爭取匡列國發基金投資國內AI 新創業者，以促進產業生態系成形，不過，具體的內容及操作方式尚待跟國家發展委員會進一步討論後定案。

第二，因應生成式AI應用與發展，數發部將在國科會支持，以及與經濟部等跨部會合作，提出軟體基盤化、應用規模化、生態商業化與合作（輸出）國際化4大策略。

數發部指出，軟體基盤化將橋接軟體與各領域業者，運用與集結同領域設計與經驗知識，以國內外生成式AI大型語言模型為基礎，協助資服業者開發適用各行各業的生成式AI工具與系統。

應用規模化部分，數發部攜手產業公協會，並媒合資服及新創業者生成式AI能量，以共同培育產業生成式AI應用人才、出解題競賽機制、與落地應用試煉等推動方式，進而研究提出產業生成式AI應用解決方案與發展藍圖。

生態商業化上，數發部表示，把生成式AI與軟硬整合解決方案落地應用在場域，建構成示範模式，並擴散到其他產業領域商轉推廣，促成生成式AI生態系商業化。

數發部表示，透過和國際大廠舉辦開發者大會，與串聯國際大廠平台資源及新興開發工具，提升生成式AI開發者技術能量；並舉辦AI TAIWAN等大型展會，建立台灣跟國際交流合作機會，創造AI產值與商機。

AI 生態園區

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