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下半年迎電子業旺季？大摩：PC半導體、記憶體業仍不妙

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

第2季進入尾聲，時序即將迎來下半年電子產業旺季，加上台北國際電腦展開展，市場一片看好電子股，特別是人工智慧（AI）族群。不過，摩根士丹利證券一連出具多篇報告，指出個人電腦（PC）半導體、記憶體等電子產業仍有負面雜音，投資人宜擇優布局。

在PC半導體方面，大摩觀察到，客戶在第3季的補貨速度慢於預期，一些PC零組件也出現價格壓力。整體來看，大摩看好AI PC，認為普及率將從今年的2%激增到2028年的65%，AI PC 將成為下一階段 PC 市場成長的關鍵貢獻者。不過，部分PC半導體公司的營收成長動能可能會在下半年放緩，甚至一直延續到2025年。

大摩指出，短期來看，在第3季，部分PC半導體的出貨量將與上一季差不多（甚至年減10%）。長遠來看，由於AI PC中央處理器（CPU）的預算排擠效應，周邊設備將面臨更大的價格壓力，USB 4重計時器可能面臨最激烈的競爭。

在記憶體方面，大摩指出，特殊動態隨機存取記憶體（DRAM）與編碼型快閃記憶體（NOR Flash）仍持續供過於求，下行周期可能持續更久。至於儲存型快閃記憶體（NAND Flash）模組，短期因中國大陸市場疲弱加上競爭對手產能擴增，台廠仍面臨價格壓力。

大摩保守看待相關台廠，包括譜瑞-KY、華邦電、群聯、南亞科、力積電等。其中，譜瑞-KY從「優於大盤」評等連降兩級到「劣於大盤」，目標價更從999元打落至666元。大摩認為，USB 4重計時器的價格壓力仍未反映，預估譜瑞-KY下半年的營收只會年增10%，遠低於法人共識的成長20%。

華邦從「優於大盤」降評到中立，目標價從33元下調到25元，主要是因為AI PC NOR需求低於預期，因此第3季的價格漲幅受限。群聯維持中立評等，但目標價從760元下調到660元。南亞科及力積電則都維持「劣於大盤」。

AI 大摩 快閃記憶體

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