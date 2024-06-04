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黃仁勳等AI巨頭來台固樁 童子賢觀察電腦展今昔變化

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
台灣玉山科技協會理事長童子賢。記者吳凱中／攝影
台灣玉山科技協會理事長童子賢。記者吳凱中／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），掀起一陣旋風，台灣玉山科技協會理事長童子賢4日有感而發指出，如果時光倒回20年，國際巨頭來台參加電腦展可能只出現幾小時，隔天就走人，「但今年電腦展，全球資訊、AI科技巨頭都必須齊聚台灣好幾天做固樁跟結盟，」套一句黃仁勳的話，台灣目前處在AI科技中心位置。

台灣玉山科技協會4日舉行2024年會員大會，邀請創會理事長劉兆玄擔任大會貴賓，以及中央研究院院長廖俊智及龍應台文化基金會董事長龍應台針對能源永續及人文知識等相關主題進行專題演講。

童子賢致詞時表示，台灣玉山科技協會是重要的知識、經濟交流平台，台灣經濟跟科技發展使得台灣出口產值裡面科技產品占很重要一塊、是科技島，符合玉山科技協會創立理念跟拓展方向。

童子賢指出，但科技不只是科技，如果沒有結合財務、金融、會計、法律，或是結合創投跟營運的話，只會留在實驗室，但台灣玉山科技協會很幸運的是，理監事陣容涵蓋各大領域，足以支持台灣往科技領域向前。

童子賢表示，過去一周台灣從機場進門開始，到展覽館，甚至是大街小巷的餐廳、夜市，都是熱鬧滾滾，黃仁勳熱愛台灣美食跟夜市文化，包含台積電（2330）創始人張忠謀都陪著他去逛夜市。

童子賢回憶，如果時光倒回20年，台灣電腦展國際巨頭來台可能出現幾小時，隔天就走人，但台灣業界都會覺得很開心，而今年的電腦展，全球資訊、AI科技巨頭都必須齊聚台灣好幾天做固樁跟結盟。

童子賢說，套一句黃仁勳的話，台灣目前處在AI科技中心位置，同時也是全球AI科技支柱。

童子賢反問，但是不是台灣產業只著重AI呢？科技產業發展要健全，「林相要健全」，不只是IT科技或AI，應該包含像生技、金融等等各方面，多元領域都能齊頭並行，這樣才不會讓台灣在科技領域成為偏食的小孩。

AI 童子賢

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