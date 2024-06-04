看好電動車充電通訊 正基電腦展秀車用電子應用技術

中央社／ 台北4日電

無線通訊模組品牌正基科技今天在台北國際電腦展，宣布多項新產品線，並表示積極拓展物聯網、車用電子和人工智慧（AI）應用市場。

正基根據市場調查機構IMARC報告指出，2022年全球車聯網市場規模達1439億美元，預計到2027年將超過7000億美元；電動車充電通訊設備市場則將以27%年均複合成長率快速擴張。

正基說明，車聯網關鍵技術在於整合軟硬體設計與服務，研發小型化和薄型化無線模組（System inPackage），以應用於物聯網相關產品及穿戴式裝置。著眼於車聯網和電動車充電設備市場的高速成長。

正基科技今天在台北國際電腦展宣布多項新產品線，首度跨足5G RedCap（輕量型5G），將進軍5G穿戴式、手持式產品及監控系統。

正基科技董事長陳明哲指出，在5G和物聯網熱潮下，除持續致力於無線模組技術創新外，產品組合將進一步擴充並切入新興應用領域。關鍵技術在於整合軟硬體的設計與服務，研發小型化和薄型化無線模組，以應用於物聯網相關產品及穿戴式裝置。

5G 物聯網 車聯網

延伸閱讀

中環搶進主權AI商機 看好明後年大成長

GIS-KY參加德國自動駕駛展 大秀科技肌肉

NBA／看好塞爾蒂克奪冠 魔術強森：但我見過湖人F4輸活塞

賴清德出席電腦展 承諾政府會穩定供電並建立資料中心

相關新聞

蘇姿丰宴請供應鏈夥伴！等級、價位曝光 較輝達高十倍

晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰4日晚間於文華東方酒店宴請供應鏈夥伴，她受訪時透露，今晚自己從供應鏈找來大約8...

攜手明泰、光寶、聯發科等 工研院O-RAN產品受矚目

經濟部今（4）日於2024 COMPUTEX展舉辦「經濟部科技研發主題館」開幕儀式，主題館匯集工研院、金屬中心、紡織所、...

黃仁勳等AI巨頭來台固樁 童子賢觀察電腦展今昔變化

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），掀起一陣旋風，台灣玉山科技協會...

聯發科執行長蔡力行專題演講 獲Arm及黃仁勳力挺站台

聯發科副董事長暨執行長蔡力行今天在台北國際電腦展進行專題演講時表示，AI正在引領未來的科技發展，其中生成式AI更將使AI...

聯發科加入Arm全面設計 塑造未來AI運算

聯發科（2454）今（4）日於COMPUTEX 2024宣布加入Arm全面設計（Arm Total Design）。Ar...

得AI者得天下 童子賢：道德議題將影響AI未來十年的路

和碩董事長童子賢今（4）日出席KPMG安侯建業聯合會計師事務所、台灣玉山科技協會共同舉辦的「2024玉山安侯論壇」，他致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。