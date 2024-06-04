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得AI者得天下 童子賢：道德議題將影響AI未來十年的路

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
KPMG安侯建業聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會於今(4)日共同舉辦「2024玉山安侯論壇」，左起遠傳總經理井琪、微軟台灣總經理卞志祥、KPMG安侯建業主席陳俊光、台灣玉山科技協會理事長童子賢、台灣大學電機工程學系名譽教授陳良基、KPMG安侯建業顧問部執行副總經理林大馗及KPMG 安侯建業數位長賴偉晏均一同與會。圖／KPMG提供
KPMG安侯建業聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會於今(4)日共同舉辦「2024玉山安侯論壇」，左起遠傳總經理井琪、微軟台灣總經理卞志祥、KPMG安侯建業主席陳俊光、台灣玉山科技協會理事長童子賢、台灣大學電機工程學系名譽教授陳良基、KPMG安侯建業顧問部執行副總經理林大馗及KPMG 安侯建業數位長賴偉晏均一同與會。圖／KPMG提供

和碩董事長童子賢今（4）日出席KPMG安侯建業聯合會計師事務所、台灣玉山科技協會共同舉辦的「2024玉山安侯論壇」，他致詞時指出，2018年時，他就講過得AI（人工智慧）者得天下，2018年時，NVIDIA的股價是60幾塊美元，但現在股價已經來到將近1200美元；但AI快速發展的同時，也帶來了許多隱憂，他也直言，AI帶來的道德議題，「將會影響未來十年AI的路是否順利」。

AI會為經濟、產業帶來蓬勃發展，會為政府帶來稅收，也會為社會帶來希望，因為會有很多創業者誕生，帶給社會活力。

「台灣很幸運，幸運背後也有足夠努力，從個人電腦年代，一直到智慧手機、筆電，逐步打好基礎，終端應用又再回過頭來影響半導體。」童子賢說，很多國家都在跟台灣競爭半導體，但因為部分關鍵因素，而無法追上台灣，他說，「我們有興旺的半導體設計產業、到應用產業，應用最後又會回饋到最源頭，台灣生態鏈處於非常完整的循環狀態。」

童子賢說，東北亞也有另外一個國家再跟台灣競爭，「但是，它處於一家公司裡面，自己應用、自己生產、自己設計，有些時候看起來效率更高，其實不是，自己人的公司生態體系，不見得會有給團隊更多意見表達，等於形成同溫層，改善速度遠不如台灣的生態體系。」

不過，隨著AI快速發展，相關的詐騙活動也愈來愈多。

「當AI落實在你我身邊，我接到一通電話，他講電話的聲音，是張忠謀先生的聲音，你要不要相信這個電話傳達來的訊息？」童子賢說，股神巴菲特今年就遇到的這樣的問題，「他看到AI模擬他的聲音栩栩如生，他跟他的家人無法判斷真偽，內容知道是假的，但是語音惟妙惟肖。」

童子賢說，AI時代來臨時，公司在企業治理面，也必須重新檢討AI時代的運作機制，甚至要做更多的防護措施，才能避免企業受害。

此外，AI也會牽涉嚴肅的道德議題。童子賢舉例，「當所有資料大量上傳雲端，做了深度分析，它告訴你說，童子賢你不值得被保險，因為你的資料看起來生病機率很高，保險公司拒保，但是，保險本來是社會安全機制，是沒有問題的人去協助發生問題的人。」他認為，如果資料處理深度判斷哪裡出現問題、哪裡不會出現問題，保險領域可能會受到挑戰，此外，道德議題也會影響未來十年AI的路是否順利。

AI 保險 童子賢

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