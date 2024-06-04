童子賢：能源穩健不分藍綠黨派 電力穩健即國力

玉山科技協會理事長童子賢晚間出席台灣玉山科技協會第12屆第一次會員代表大會致詞時，引用輝達執行長黃仁勳所言：台灣正處在AI科技的中心位置。而是否只著重在A I？科技產業林相要健全，不只是IT、AI，還要有生物、能源醫療、金融等。

童子賢提到對能源問題的看法時指出，正在崛起的電動車、AI，而台積電在新竹寶山有四座二奈米工廠，在高雄有三座二奈米工廠。如此對電力的消費會直線上升。電力不是不缺電就好，台灣做為世界地球村的好公民，發電不但要減碳，未來趨向淨零。在台灣的電力政策只談到供應足夠的電力是不夠的。

童子賢特別表示，台灣科技的發展如果需要穩定的電力供應，又希望不排碳，同時顧及工商業的成本外，也希望是經濟實惠的發電結構。

童子賢特別澄清表示，能源、電力的政策非常重要，台灣在中油、台電為主的能源消費一年超過2兆台幣，是國防經費的一倍以上、健保支出的2到3倍以上。能源、電力的政策做的好，可為國家爭取很大的競爭力。醫療健保有破洞不就300～600億，能源的差距就是數千億。