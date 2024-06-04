快訊

無故不到片場、母親相驗失聯…唐治平狀態不佳 大愛新戲確定被換角

南下租房念書「每天最早到校」！89歲教育部退休官員 手寫碩士論文9萬字順利畢業

涉包庇應召站業者長達7年…松山分局2員警遭約談 分局晚間回應了

支援多螢幕與超高解析度的通用擴充座設計 慧榮發表新USB顯示介面SoC

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技（NasdaqGS: SIMO） 4日發表專為USB擴充座設計的SM770 USB顯示介面SoC，憑藉低延遲和低功耗，能簡化多個4K 超高畫質幕的連接方式，目前已進入送樣階段。

慧榮表示，全新SM770是一款高性能 USB 顯示介面 SoC，最多可支援三螢幕4K UHD顯示，運用公司創新的CAT（內容自我調適技術），並採用多重影像與視訊處理演算法壓縮顯示內容來降低所需的頻寬，進而替電腦到螢幕提供超低延遲表現。

慧榮指出，藉由將大部分壓縮作業卸載至硬體加速器，CAT技術能更有效率地運作並減輕CPU負載，同時為了實現完美的多螢幕延伸，SM770採用操作簡便的InstantView軟體應用程式，這項工具不需要螢幕驅動程式就能輕鬆為任何螢幕設置主機內容。

此外，SM770相容於各大作業平台，包括Microsoft Windows、Apple macOS和Linux作業系統。另外也適用於Android TM 、ChromeOS的擴充程式，以及市面上最熱銷的螢幕品牌，無論辦公室或居家使用，SM770 都能讓螢幕延伸更加輕鬆有效率。

ESDI事業群資深副總周晏逸說，對許多現在需要使用多螢幕的各界專業人士而言，USB擴充座已是不可或缺的周邊設備，全新SM770 的設計宗旨乃盡其所能地減少延遲並優化整體系統效率，以大幅提高多螢幕顯示性能，該項技術躍進也讓高價值的USB螢幕擴充座和顯示轉換器能夠滿足現下專業環境的嚴苛要求。

USB 螢幕

延伸閱讀

移民署更新桃機「第四代自動通關設備」 提升辨識率、節省通關時間

神作預定？《鳴潮》被玩出「洗面乳」功能 網笑：拜託官方別修掉

慧榮推業界最快NAND控制IC 預計今年中量產

明代書畫裡的舶來品？—故宮特展「無界之涯—從海出發探索十六世紀東西文化交流」書畫選粹

相關新聞

影／超微夜宴登場！蘇姿丰親曝：從供應鏈邀80名友人相聚

超微（AMD）創辦人蘇姿丰4日晚間於臺北文華東方酒店宴請供應鏈夥伴，面對媒體的關心，她透露，自己今晚從供應鏈找來大約80...

台積電股東會／避免戰爭曾跟客戶討論搬產能 魏哲家：不可能全搬走

全球地緣政治持續變化，台積電（2330）也必須對此因應。台積電新任董事長魏哲家指出，確實跟客戶討論過，若未來兩岸有發生衝...

世界先進明日停牌開重訊 業界傳加碼新加坡設12吋廠

八吋晶圓代工廠世界先進（5347）4日公告公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自113年06月05日起暫停交易，預定將...

中環搶進主權AI商機 看好明後年大成長

光碟片大廠中環（2323）打造主權AI解決方案「3-2-1 Eternity Back Up資料備份系統」，預計明年開始...

英特爾基辛格站台英業達 與總經理蔡枝安搭肩合照展現好交情

伺服器大廠英業達（2356）與英特爾（Intel）之間擁有深厚的交情，隨著台北國際電腦展正式開幕，而英特爾執行長基辛格也...

得AI者得天下 童子賢：道德議題將影響AI未來十年的路

和碩董事長童子賢今（4）日出席KPMG安侯建業聯合會計師事務所、台灣玉山科技協會共同舉辦的「2024玉山安侯論壇」，他致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。