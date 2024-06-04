支援多螢幕與超高解析度的通用擴充座設計 慧榮發表新USB顯示介面SoC

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技（NasdaqGS: SIMO） 4日發表專為USB擴充座設計的SM770 USB顯示介面SoC，憑藉低延遲和低功耗，能簡化多個4K 超高畫質幕的連接方式，目前已進入送樣階段。

慧榮表示，全新SM770是一款高性能 USB 顯示介面 SoC，最多可支援三螢幕4K UHD顯示，運用公司創新的CAT（內容自我調適技術），並採用多重影像與視訊處理演算法壓縮顯示內容來降低所需的頻寬，進而替電腦到螢幕提供超低延遲表現。

慧榮指出，藉由將大部分壓縮作業卸載至硬體加速器，CAT技術能更有效率地運作並減輕CPU負載，同時為了實現完美的多螢幕延伸，SM770採用操作簡便的InstantView軟體應用程式，這項工具不需要螢幕驅動程式就能輕鬆為任何螢幕設置主機內容。

此外，SM770相容於各大作業平台，包括Microsoft Windows、Apple macOS和Linux作業系統。另外也適用於Android TM 、ChromeOS的擴充程式，以及市面上最熱銷的螢幕品牌，無論辦公室或居家使用，SM770 都能讓螢幕延伸更加輕鬆有效率。

ESDI事業群資深副總周晏逸說，對許多現在需要使用多螢幕的各界專業人士而言，USB擴充座已是不可或缺的周邊設備，全新SM770 的設計宗旨乃盡其所能地減少延遲並優化整體系統效率，以大幅提高多螢幕顯示性能，該項技術躍進也讓高價值的USB螢幕擴充座和顯示轉換器能夠滿足現下專業環境的嚴苛要求。