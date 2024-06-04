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影／超微夜宴登場！蘇姿丰親曝：從供應鏈邀80名友人相聚

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
超微總裁蘇姿丰。記者吳康瑋／攝影
超微總裁蘇姿丰。記者吳康瑋／攝影

超微（AMD）創辦人蘇姿丰4日晚間於臺北文華東方酒店宴請供應鏈夥伴，面對媒體的關心，她透露，自己今晚從供應鏈找來大約80位值得信任的好友相聚，而自己這次看到電腦展有這麼多創新的應用，感到非常的興奮，有媒體關心她一整天行程下來，是否會感到疲倦？對此，她開心的回說「一點都不會！」而有記者向她提問「會給自己打幾分？」她則語帶保留地回問「大家給我打幾分？就是幾分」。

據悉，有「蘇媽」之稱的蘇姿丰此次來台，主要是為了擔任台北國際電腦展的開幕演講嘉賓，而她昨日在講台上直言，「現在還在十年AI超級循環的開端」，AI晶片是該公司現在的第一優先項目。並一口氣透露超微五款新晶片的進展，也讓業界對其未來發展樂觀看待，而超微新品競出，主力代工廠台積電（2330）喜迎高階製程大單，後市看俏。

此外，蘇姿丰也於受訪時強調，自己看到AI市場的長期需求，並預計全球供應鏈的需求都將從原先預計的下半年，一路延續到2025年或更久，並且在未來五年內，年成長率應該都可以輕鬆的超越50％，而2027年市場規模可能達4,000億美元。

蘇姿丰今晚特地選在「文華東方酒店」宴客，也吸引大批民眾前來等候，期待能與她進行合影留念，而截至晚間6：20分包括緯創總經理林建勳、緯穎董事長洪麗甯、日月光執行長吳田玉、群聯執行長潘健成、撼訊陳劍威都接連到場，而作為主角的蘇姿丰則在晚間6點半左右現身，並大展親和力的與大家揮手致意。

超微總裁蘇姿丰。記者吳康瑋／攝影
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超微總裁蘇姿丰。記者吳康瑋／攝影
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AI 超微 電腦展

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