英特爾基辛格站台英業達 與總經理蔡枝安搭肩合照展現好交情

伺服器大廠英業達（2356）與英特爾（Intel）之間擁有深厚的交情，隨著台北國際電腦展正式開幕，而英特爾執行長基辛格也作為企業代表，於4日受邀進行主題演講；他會後親自到英業達的攤位來觀展，並受到民眾熱烈歡迎，而英業達董事長葉力誠、總經理蔡枝安也都到場陪同，有眼尖的民眾發現，當他到場後與蔡枝安互動特別熱烈，而他也在合影環節，開心搭著蔡總經理的肩膀展現2人的深厚交情，有趣的是剛好也對應出「雙方在供應鏈中的上下游關係」。

據悉，英特爾作爲伺服器處理器主導的業者之一，每次發表新品都被視為市場強心針。而基辛格4日在主題演講中，除了分享最新的人工智慧AI加速器Gaudi，也喊話透露，Gaudi的性價比極佳，Gaudi 3的價格就只要市場上同款商品的三分之二。他更直言，該產品不只價格實惠，其性能也相當突出。而在跑分方面，更是唯一在大型語言模型的訓練、與推論較勁中，能媲美輝達（Nvidia）H100的產品。

基辛格今日在主題演講中，也找來合作夥伴英業達的總經理蔡枝安登台助陣，盡顯兩人之間的良好交情，針對「Gaudi 3」的實際表現，基辛格也強調，Gaudi 3的訓練時間比H100快40%，推論速度也更快。Gaudi每一美元的效能為H100的兩倍，可以花更少的錢，取得更強的性能，也能利用乙太網路的開放產業標準擴大規模，並且Gaudi 3已經出貨給許多客戶，看好未來表現將持續向上成長。