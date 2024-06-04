中環搶進主權AI商機 看好明後年大成長

光碟片大廠中環（2323）打造主權AI解決方案「3-2-1 Eternity Back Up資料備份系統」，預計明年開始貢獻營收，加上4K可攜式螢幕等產品出貨持續看增，中環董事長翁明顯4日指出，看好明後年營運有望顯著成長，今年第2季則有望轉虧為盈，且因公司產品線持續往高階走，毛利率將同步向上。

中環攜手旗下電子品牌Verbatim，今年再度於台北國際電腦展閃亮登場，以「Anywhere」「Everyday」為主軸，結合全新品牌設計，推出全新產品。

中環指出，主權AI的數據和保密性至關重要，隨著AI發展應用，產生大量主權AI相關的資料庫，使國家及企業的主權AI對資料儲存的需求激增，也造成大量電力消耗。

為此，中環發展出「3-2-1 Eternity Back Up」資料備份系統，利用AI科技改善了資料儲存及保護方式，透過分析使用習慣和歷史資料，打造最佳備份計畫，自動將重要資料備份到外接SSD和可達百年保存的M-disc，不僅提高工作效率，更符合環保及資料保密需求，是主權AI和SMB的最佳解決方案。

翁明顯分析，中環相關軟硬體都準備好了，其中主權AI市場三大關注點保密、永續及節能，中環解決方案皆有具備，且產品已經過測試，市場鎖定中小企業及各地方政府，預計相關業務明年開始貢獻業績。

展望後市，翁明顯表示，預計今年第2季有望轉盈，全年營運則因新品尚未發酵，預計營收將持平2023年。不過，隨著中環產品持續往高階市場走，光碟片產品目前以100G產品銷售狀況最佳，藍光產品的占比從15%來到20%，加上明年新產品貢獻，將可使毛利率更為提高。

翁明顯強調，公司目前正積極開發新產品，隨著主權AI解決方案明年開始貢獻業績，加上4K可攜式螢幕等新品出貨量持續增長，預計明年出貨量將呈現顯著增長，將帶動中環2025、2026年營運交出明顯成長。