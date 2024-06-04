GIS-KY參加德國自動駕駛展 大秀科技肌肉

業成GIS-KY（6456）於6月4至6日在德國先進駕駛輔助系統及自動駕駛科技展(ADAS & Autonomous Vehicle Technology Expo)展出多項智慧車載的技術與產品，如抬頭顯示器、超低反射鍍膜技術，以及Mini LED觸控顯示模組等。

有鑑於5G網路、人工智慧、物聯網的蓬勃應用，智能生活的需求大增，GIS以既有之光學、機構、電子整合技術的開發能量，積極投入車載等新世代應用，此次展出包含： 抬頭顯示器(HUD)： 可提供高亮度、大視角、遠景深、高對比清晰影像，供AI虛實整合以提供即時行車與導航資訊，提升駕駛安全； 曲面玻璃鍍膜技術：具有車規耐候、超低反射、無色偏等特性，與台灣銳視光電攜手合作，並在經濟部產業發展署之智慧顯示政策工具助攻下，已成功進軍航空器駕駛艙顯示器的市場。Mini LED 觸控顯示模組：相較於傳統LCD背光產品，具有高對比、高亮度等特性，規劃展出P2P大尺寸智能儀表觸控顯示模組，搭配特殊鍍膜技術提昇影像清晰度與一體黑效果。

本展為德國最大規模的無人駕駛技術展覽會，將於斯圖加特會展中心舉行，GIS於展覽之攤位號為6032。