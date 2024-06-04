台積電股東會／避免戰爭曾跟客戶討論搬產能 魏哲家：不可能全搬走

全球地緣政治持續變化，台積電（2330）也必須對此因應。台積電新任董事長魏哲家指出，確實跟客戶討論過，若未來兩岸有發生衝突，有無可能將所有產能移轉至非台灣地區生產，但這是不可能的事情，因為台積電至少有80～90％的全球產能在台灣，也相信全球領導人的智慧能避免發生衝突。

魏哲家也掛保證說，「台積電未來的投資，第一優先是台灣，第二優先也是台灣，第三優先還是台灣」。

台積電今日上午舉行股東常會，這也是魏哲家上任董事長的第一天。魏哲家面對媒體提問若兩岸發生衝突，是否有可能將產能全移轉到海外生產一事，他表示，確實跟客戶討論過相關問題，不過他相信全球與兩岸領導人都有相當的智慧處理，並且避免發生戰爭。

魏哲家說，台積電在全球擴產的時候皆以台灣為主要生產據點，最先進製程都是以台灣為起源地，之後才會擴及到海外生產基地，台積電擴產也都以台灣為最優先考量，目前也至少有80～90％的台積電產能都在台灣，要全部移轉到海外生產這是不可能的事情。

對於海外布局，魏哲家說，日本政府其實早就詢問是否有興建熊本三廠的計畫，但台積電目前預計要等一廠跟二廠站穩腳步後，才會決定是否啟動三廠興建；美國廠現在與當地工會也相處相當良好，因為雙方是共榮共存的關係。