玉山安侯論壇透視AI避免「人工智慧」淪「人工誤會」

KPMG安侯建業聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會於4日共同舉辦「2024玉山安侯論壇：Future First – 透視AI風險 掌握贏家策略前進數位新價值」，與玉山科技協會理事長童子賢、數位發展部部長黃彥男、台大電機工程學系名譽教授陳良基等先進齊聚一堂，共同探討AI應用的風險與商機。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，根據《2023 KPMG台灣CEO前瞻大調查》顯示，全球有七成CEO將生成式AI視為未來三年首要投資領域，預估產值將邁向新高峰。

數位發展部部長黃彥男指出，AI在產業發展中扮演著至關重要的角色，並且是推動國內數位經濟發展的關鍵因素，黃彥男提到，數位經濟時代的發展帶來無限機遇，但也伴隨著風險和挑戰。唯有重視AI帶來的資安問題和信任問題，才能為國家創造穩健的發展基礎。

國立台灣大學名譽教授陳良基則表示，隨著生成式AI的強力開發，全球高階晶片供不應求，半導體產值加速前進，如日前台積電（2330）預估，2030年半導體業產值將達1兆美元，並多元應用至各場域，使全球GDP推升達145兆美元。近年來，許多大型科技廠商紛紛投入自研晶片以增加競爭力，如Microsoft、Google、AWS、Meta等，此舉除了可以滿足企業對運算能力的需求，也能在富有龐大潛力的晶元市場率先站穩一席之地。

陳良基說明，LLM（大型與言模型）透過「深度學習」技術，幫助人類執行多項工作，如客服、寫作、數據分析、教育或甚至在醫療診斷上，而蓬勃發展的AI應用服務也促進運算時代的來臨，建議台灣可運用過去硬體的垂直分工代工模式，進展至軟體服務上，透過專業分工，朝「軟硬體」的整合服務商業模式發展，解決企業在AI應用上的痛點，提升整體供應鏈的價值。

遠傳電信（4904）總經理井琪則認為，生成式AI的影響包括降低使用AI門檻、提高個人能力與生產力，以及提升企業創新轉型能力，而普及AI技術和擴大應用範圍的同時，AI也挑戰現有制度、社會結構和倫理，影響範圍之大，難有企業可以置身事外。

KPMG安侯建業顧問部執行副總林大馗表示，企業必須落實防範AI隱形風險，首先從數據治理、雲端治理和資訊治理開始，再進一步實現AI治理，這樣不僅可以提升AI技術的透明性、公平性和可靠性，同時也能降低深偽技術、資安攻擊和演算效能不足等問題，避免對企業營運構成威脅。

此外，AI風險治理不僅僅是技術層面，更涉及倫理、法規和資料隱私等多方面的考量。只有在各產業共同努力下，才能打造出一個值得信賴的AI生態系，確保AI的進步不會對社會造成負面影響。在AI演進的過程中，KPMG強調需要建立健全的風險管理機制，強化各面向的管控措施，才能避免「人工智慧」變成「人工誤會」。

值得注意的是，《歐盟人工智慧法案》已甫於五月正式由歐盟理事會通過，顯示AI的監管與治理風險已成為不可忽視的議題，面對新時代的變動，企業需要掌握風險管理與創新應用策略，並強化治理，才能在數位時代中立於不敗之地。