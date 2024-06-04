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日經：台積電新董座魏哲家透露 考慮調漲Nvidia的晶片生產費用

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
台積電新任董事長魏哲家。記者季相儒／攝影
台積電新任董事長魏哲家。記者季相儒／攝影

日經新聞報導，台積電新任董事長魏哲家4日表示，他正考慮調整人工智慧（AI）晶片的生產服務費用，並已和輝達（Nvidia）執行長黃仁勳談到這個議題。

報導指出，魏哲家在接任董座的首場記者會上說，「我確實有向『3兆元男』（因台灣媒體推估黃仁勳身價為新台幣3兆元）黃仁勳抱怨，他的產品好貴」，「我想這些產品確實真的很有價值，但我也想向他展現我們的價值」。台積電市輝達最先進AI訓練晶片的獨家生產夥伴，包括最新款的Blackwell系列晶片。

魏哲家說，考慮到輝達晶片的費用，以及台積電扮演的生產要角，很輕易就能理解希望調漲生產費用的邏輯，「每個坐在家裡的人都能想到（這項策略）」。

他也說，台積電還在努力評估AI未來的需求水準、以及需要蓋多少晶片廠以滿足需求，但他認為，OpenAI執行長奧特曼曾說要再蓋十幾座晶圓廠的評論，「積極到我無法相信」。

魏哲家也談到兩岸地緣政治緊張等議題，並證實客戶曾與台積電討論過兩岸緊張升高、及其對供應鏈的可能影響，但表示產線完全撤離台灣不切實際，「有討論到生產分散，但把生產移往亞利桑那州或完全撤出台灣，不可能，我們有80%到90%的產能在這裡」，台灣仍是台積電生產和技術的最優先。

他表示，他不會比較台美兩地的經營成本，因為文化、工作風格及習慣完全不同。

台積電 晶片

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