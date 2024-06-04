魏哲家：台積電盼美國廠有很好獲利 在美工會相處甚歡

台積電（2330）董事長兼總裁魏哲家4日受訪提到，台積電盼望在美國廠有很好獲利，確實補助比成本低但公司持續努力，讓這輩子台積在美國不會再虧損。

記者關注美國廠補助與工會等議題，魏哲家回應提問時分別指出，「美國很貴沒有錯，但我的原則是我不拿美國跟台灣比，在美國我就跟美國同業比」。

魏哲家說，台積電美國目前沒有獲利，但我們持續努力，希望有一天在美國有很好的獲利，我們不會lost。這一輩子我相信美國廠不會再虧損。

魏哲家也說，確實美國補助比成本低，但公司持續努力。

至於工會議題，魏哲家說，這是勞資關係，從來不擔心台積電在台灣有不好結果，台積在美國在學習和工會相處，目前和美國工會相處甚歡，大家要共存共榮，畢竟我們要蓋三個廠沒有有經驗的人不行，也希望讓當地員工好好快速學習，目前進展不錯。

就跨國布局，魏哲家也說，希望更多價值觀一致，誠信正直且擁有創新尊重客戶的人才加入，做事方法可能會有彈性，全球製造足跡擴張對台積影響是能讓世界更多好的人才進來，希望創造一個工作快樂環境。