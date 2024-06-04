2024玉山安侯論壇 微軟、遠傳談AI風險與商機

KPMG安侯建業聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會於4日共同舉辦「2024玉山安侯論壇：Future First – 透視AI風險 掌握贏家策略前進數位新價值」，邀請玉山科技協會理事長童子賢、數位發展部部長黃彥男、台大電機工程學系名譽教授陳良基、台灣微軟總經理卞志祥、遠傳電信總經理井琪及KPMG專家團隊，與企業先進齊聚一堂，共同探討AI應用的風險與商機，以及如何在數位時代中掌握贏家策略、創造市場優勢。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，隨著數位科技的快速發展，特別是AI技術的蓬勃興起，企業正迎來一場前所未有的科技革命。根據《2023 KPMG台灣CEO前瞻大調查》顯示，全球有七成CEO將生成式AI視為未來三年首要投資領域，預估產值將邁向新高峰。然而，企業在從初期規劃到具體應用場景的實踐過程中，必須有完善的策略與執行計劃，才能真正發揮AI的效益。隨著AI技術的迅速發展，潛在的風險和挑戰也日益突顯，如何有效地治理這些風險，已成為各界關注的焦點。KPMG安侯建業將持續提供專業建議和解決方案，幫助企業在這場科技革命中穩步前進，充分利用AI技術，提升競爭力和創新能力。

數位發展部部長黃彥男指出，AI在產業發展中扮演著至關重要的角色，並且是推動國內數位經濟發展的關鍵因素。未來，數位發展部將致力於建構「數位經濟高速公路」，積極推動AI技術的應用，並在數位經濟和數位韌性方面持續努力。同時，部門將持續關注數位新創產業，提供獎勵與輔導資源，為國家奠定堅實的產業基礎。黃彥男提到，數位經濟時代的發展帶來了無限機遇，但也伴隨著風險和挑戰。唯有重視AI帶來的資安問題和信任問題，才能為國家創造穩健的發展基礎。

國立台灣大學名譽教授陳良基表示，AI已為這個世代的新霸主，隨著生成式AI的強力開發，全球高階晶片供不應求，半導體產值也隨之加速前進，如日前台積電預估，2030年半導體業產值將達1兆美元，並多元應用至各場域，使全球GDP推升達145兆美元。近年來，許多大型科技廠商紛紛投入自研晶片以增加競爭力，如Microsoft、Google、AWS、Meta等，此舉除了可以滿足企業對運算能力的需求，也能在富有龐大潛力的晶元市場率先佔穩一席之地。陳良基說明，LLM(大型與言模型) 透過「深度學習」技術，幫助人類執行多項工作，如客服、寫作、數據分析、教育或甚至在醫療診斷上，而蓬勃發展的AI應用服務也促進運算時代的來臨，建議台灣可運用過去硬體的垂直分工代工模式，進展至軟體服務上，透過專業分工，朝「軟體」+「硬體」的整合服務商業模式發展，解決企業在AI應用上的痛點，提升整體供應鏈的價值。

在 AI 浪潮席捲下，企業迎來前所未有的轉型機遇。台灣微軟總經理卞志祥認為，透過創新、協作和客戶參與，企業有機會實現跳級進化的成功。當前的關鍵在於混合辦公協作、數據洞察和數據驅動決策，這些都是由單一真相源引導的。在人才培養方面，數據科學能力、IT 轉型和技術強度成為企業轉型的重要支柱。同時，永續和資安也是企業不容忽視的重要議題。面對危機，每一個挑戰都蘊藏著機遇。微軟 Azure OpenAI 服務的全球上市，以及 GitHub Copilot 的廣泛應用，都是企業在 AI 領域取得成功的典範，微軟致力攜手台灣業界在AI新時代成就非凡。

遠傳電信總經理井琪則指出，生成式AI的影響包括降低使用AI門檻、提高個人能力與生產力，以及提升企業創新轉型能力，而普及AI技術和擴大應用範圍的同時，AI也挑戰現有制度、社會結構和倫理，影響範圍之大，難有企業可以置身事外。生成式AI正帶動「白領革命」，導入AI要有目標，如解決企業的“數位債務，要有規劃，要快且能衡量結果。井琪並分享遠傳導入生成式AI於數位治理、優化服務的實戰經驗，可由內而外協助企業提升競爭力，全面賦能白領；遠傳也建立專業服務團隊，以Microsoft 365與Copilot等工具，攜手企業夥伴打造大數據與生成式AI的治理架構，共同探索生成式AI科技能夠賦能的應用場景。

KPMG安侯建業顧問部執行副總林大馗表示，企業必須落實防範AI隱形風險，首先從數據治理、雲端治理和資訊治理開始，再進一步實現AI治理，這樣不僅可以提升AI技術的透明性、公平性和可靠性，同時也能降低深偽技術、資安攻擊和演算效能不足等問題，避免對企業營運構成威脅。此外，AI風險治理不僅僅是技術層面，更涉及倫理、法規和資料隱私等多方面的考量。只有在各產業共同努力下，才能打造出一個值得信賴的AI生態系，確保AI的進步不會對社會造成負面影響。在AI演進的過程中，KPMG強調需要建立健全的風險管理機制，強化各面向的管控措施，才能避免「人工智慧」變成「人工誤會」。

專精於數位創新轉型的KPMG安侯建業數位長賴偉晏在座談交流中分享，隨著人工智慧發展加速，產業掀起了一波AI熱潮，「AI」成為整個生態系的熱門關鍵字，各界都在思考如何透過數據落地應用AI，以實現產業新價值。值得注意的是，《歐盟人工智慧法案》已甫於五月正式由歐盟理事會通過，顯示AI的監管與治理風險已成為不可忽視的議題，面對新時代的變動，企業需要掌握風險管理與創新應用策略，並強化治理，才能在數位時代中立於不敗之地。KPMG安侯建業致力於提供客戶最佳解決方案，透過AI協作與數位人才培育及管理，輔助企業突破營運瓶頸，陪伴客戶在競爭激烈的市場中創造商機、建立永續價值。