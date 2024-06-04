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晟銘電攜手嘉澤 搶攻GB200機櫃商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
晟銘電總經理羅志吉指出，公司今年第4季將開始出貨適用於GB200的AI伺服器機櫃整體解決方案產品。陳昱翔/攝影
晟銘電總經理羅志吉指出，公司今年第4季將開始出貨適用於GB200的AI伺服器機櫃整體解決方案產品。陳昱翔/攝影

伺服器機殼廠晟銘電（3013）今年大動作參加台北國際電腦展，並攜手連接器大廠嘉澤，秀出全新AI水冷機櫃解決方案，藉此全面搶攻輝達（Nvidia）GB200市場商機。

晟銘電總經理羅志吉4日指出，公司目前已有能力供應客戶AI水冷機櫃整體解決方案，包括伺服器機殼、機構件、分歧管以及快接頭；其中，快接頭合作夥伴之一為國內連接器大廠嘉澤。

羅志吉透露，若進度順利的話，公司最快將在第4季開始交貨適用於GB200的機櫃，預估今年公司營運將呈現逐季走升，而明年因大量交貨，業績表現還會比今年更好，對未來業績表現持樂觀態度。

據悉，晟銘電營收結構中，約有九成來自伺服器機殼，主要台系客戶為廣達、緯穎、技嘉等；其中，由於廣達已接獲大型雲端服務供應商（CSP）的AI伺服器訂單，並預計下半年開始陸續出貨，因此晟銘電也必須提前出貨機殼與相關零組件，進而推升營運表現向上。

針對產品布局，羅志吉表示，由於新一代AI伺服器必須搭載水冷散熱，對機殼的品質要求也日益嚴苛，因此公司將持續投資800噸大型沖壓設備，使用連續模組生產，以降低成本、提高品質；同時也正在研發液冷機櫃、分歧管、CDU等關鍵零組件，提供客戶更完整的解決方案，預估將成為公司明年營運成長的關鍵動能。

至於產能規劃方面，羅志吉指出，公司目前主要生產基地位於中國大陸東莞以及寧波，而台灣中壢廠負責研發打樣與客製化服務，為因應客戶需求，公司也已計畫在泰國興蓋6.9萬平方米生產基地，估計今年底完工試產，明年將正式加入生產行列，屆時估泰國廠將佔晟銘電總產能三分之一。

晟銘電今年4月營收8.23億元，月增40.2%、年增79.9%，單月營收創17個月以來新高，業績表現不俗。

伺服器 機殼

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