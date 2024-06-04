Nvidia推下世代Rubin平台 大摩點名這些台廠將受惠

彭博資訊報導，輝達（Nvidia）發布了Blackwell架構GPU（繪圖處理器）的下世代平台「Rubin」， 摩根士丹利（大摩）點名，認為台積電、京元電、鴻海等亞洲半導體供應鏈業者將受惠。

大摩分析師Charlie Chan等人在報告中寫道，台積應該會以3奈米製程代工Rubin晶片，而京元電仍會是輝達GPU的主要測試廠商。

大摩估計，生產複雜性將提高，有利於處理組裝作業的鴻海。

另外，伺服器的整合價值也會隨之攀升，這是主要ODM代工廠的利多，有利廣達、工業富聯、緯創、技嘉等。

其他受益者還有台廠信驊科技、創意電子，香港商先進太平洋，以及南韓業者SK海力士。