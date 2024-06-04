Nvidia推下世代Rubin平台 大摩點名這些台廠將受惠
彭博資訊報導，輝達（Nvidia）發布了Blackwell架構GPU（繪圖處理器）的下世代平台「Rubin」， 摩根士丹利（大摩）點名，認為台積電、京元電、鴻海等亞洲半導體供應鏈業者將受惠。
大摩分析師Charlie Chan等人在報告中寫道，台積應該會以3奈米製程代工Rubin晶片，而京元電仍會是輝達GPU的主要測試廠商。
大摩估計，生產複雜性將提高，有利於處理組裝作業的鴻海。
另外，伺服器的整合價值也會隨之攀升，這是主要ODM代工廠的利多，有利廣達、工業富聯、緯創、技嘉等。
其他受益者還有台廠信驊科技、創意電子，香港商先進太平洋，以及南韓業者SK海力士。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言