蔡力行電腦展專題演講 黃仁勳站台力挺

聯發科執行長蔡力行今天受邀在電腦展發表專題演講，輝達執行長黃仁勳和Arm執行長Rene Haas也力挺站台，蔡力行透過自家手機生成式AI能力，用聯發科手機文生圖的功能打出「皮衣梗」相關的文字，隨後黃仁勳便登場，引起全場觀眾掌聲。

今年的展覽中，蔡力行展示了一系列創新的產品和技術，其中包括人工智慧、物聯網和區塊鏈等領域的應用。這些技術不僅僅是為了追求科技的創新，更是為了解決社會和環境面臨的挑戰，促進人類社會的可持續發展。 聯發科執行長蔡力行今天受邀在電腦展發表專題演講，聚焦AI相關產業議題。記者葉信菉／攝影