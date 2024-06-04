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台積電董事會推舉魏哲家任董事長及總裁 明日繼續議程

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電4日上午舉行股東常會，順利改選十席董事並拍板承認去年財報、核准修訂公司章程、核准發行 2024 年限制員工權利新股案。記者尹慧中攝影
台積電4日上午舉行股東常會，順利改選十席董事並拍板承認去年財報、核准修訂公司章程、核准發行 2024 年限制員工權利新股案。記者尹慧中攝影

台積電（2330）4日上午舉行股東常會，順利改選十席董事並拍板承認去年財報、核准修訂公司章程、核准發行 2024 年限制員工權利新股案。台積電並在股東會後公司召開第十六屆第一次董事會，會中全體董事一致推舉魏哲家博士擔任董事長及總裁。台積電並預定明日將繼續董事會議程。

台積電今日股東會完成第十六屆董事改選，選出十席董事分別為：魏哲家博士、曾繁城博士、龔明鑫博士（行政院國發基金代表）、彼得‧邦菲爵士（Sir Peter L. Bonfield）、麥克‧史賓林特（MichaelR. Splinter）先生、摩西‧蓋弗瑞洛夫（Moshe N. Gavrielov）先生、拉斐爾‧萊夫（L. RafaelReif）博士、烏蘇拉‧伯恩斯（Ursula M. Burns）女士、琳恩‧埃爾森漢斯（Lynn L. Elsenhans）女士、以及林全博士。其中，彼得‧邦菲爵士、麥克‧史賓林特先生、摩西‧蓋弗瑞洛夫先生、拉斐爾‧萊夫博士、烏蘇拉‧伯恩斯女士、琳恩‧埃爾森漢斯女士、以及林全博士共七席為獨立董事。

台積電股東會並拍板三案，包含承認 2023 年度營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣 2 兆 1,617 億 4,000萬元，稅後淨利約為新台幣 8,385 億元，每股盈餘為新台幣 32.34 元。第二核准修訂公司章程。第三、核准發行 2024 年限制員工權利新股案。

台積電4日上午舉行股東常會，順利改選十席董事並拍板承認去年財報、核准修訂公司章程、核准發行 2024 年限制員工權利新股案。記者尹慧中攝影
台積電4日上午舉行股東常會，順利改選十席董事並拍板承認去年財報、核准修訂公司章程、核准發行 2024 年限制員工權利新股案。記者尹慧中攝影

台積電 股東會

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