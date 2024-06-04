英特爾基辛格來了！替雲達AI機櫃按讚 看供應鏈成果直呼感動

台北國際電腦展自4日正式開跑，吸引多名供應鏈大咖現身參加，其中，英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）於下午3點半現身雲達設置的展廳，並受到現場民眾熱烈歡迎，面對現場展示「雲達及英特爾」的眾多成果，基辛格面對鏡頭也大方分享自己的感動，並直言，看到台灣供應鏈夥伴能有這麼多的應用成果，自己感到非常的開心，

雲達指出，公司此次以「AI時代，雲達領航」為主題參展，並實際展出多項AI運算解決方案。且公司為呼應今年的主題，特地由雲達和主要合作夥伴的代表色藍、綠、黑線條，來呈現出一場AI風暴，並勾勒出迅速變動的AI潮流和技術。也展示出「雲達位於這場AI風暴中心」，能確實結合生態系夥伴的力量，推出從資料中心到邊緣、儲存伺服器、機櫃級加速運算解決方案等基礎設施的決心。

雲達總經理楊麒令表示，從文字影音生成、智慧醫療到智慧製造，AI的力量早已滲透生活的每個面向，透過加速運算帶來前所未見的變革，而雲達位在這場AI風暴的中心，具備獨特地位，因為我們不僅有能力提供最新AI基礎設施，還具有深厚的雲端跟5G實力，真正能協助客戶針對痛點和挑戰，開發能在邊緣裝置落實的AI應用。