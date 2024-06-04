蘇姿丰、基辛格接力現身！雲達「驚喜小禮物」獲好評、價格曝光

台北國際電腦展自4日正式開跑，吸引供應鏈大咖現身參加，而作為AI指標大廠廣達（2382）旗下雲達科技（QCT），展位動態也成為全場焦點，包括晶片大廠超微（AMD）總裁蘇姿丰、英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）等巨頭接力現身力挺，而雲達也在展場準備了這個自製的驚喜小禮物，並由廣達集團副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令，作為代表親手將該「神物」致贈給兩人，並成為眾人焦點。

據悉，蘇姿丰於今日下午2點半左右，來到廣達旗下雲達科技QCT的展位，受到現場民眾的熱烈歡迎，而廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令也立即上前迎接，並藉此機會當面致贈禮物，而此次雲達除了準備富含中國元素的雕塑送給兩人外，也製作了一盒「印著AMD及QCT字樣的煎餅禮盒」給她，蘇姿丰接下的瞬間、不禁驚呼「太可愛了，這個會捨不得吃」。

據悉，這次雲達製作的煎餅禮盒，是委託台灣糕餅知名品牌「小林煎餅」親自製作，該餅店目前在兩岸已擁有逾30家通路據點，更前往海外設置工廠，並已正式開放經銷通路，同時斥資購併專門生產米果、位於江蘇常熟的新偉食品，主攻外銷市場。而小林煎餅二代林文華則作為掌旗手領軍拓展市場。