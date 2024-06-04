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技嘉大秀超級運算叢集 AI伺服器、綠色運算技術

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
技嘉大秀超級運算叢集、AI伺服器、綠色運算技術。技嘉／提供
技嘉大秀超級運算叢集、AI伺服器、綠色運算技術。技嘉／提供

技嘉（2376）登場台北國際電腦展，展示開創「Accevolution 運算速進世代」的重量級運算新品。全場最受注目的焦點包括人工智慧 AI 爆發時代企業必備的超級運算平台與運算叢集，多樣化伺服器解決方案，實現綠色運算的先進冷卻技術，智慧物聯網產品及讓AI更接近你我的PC個人電腦商品！

生成式AI使用的大型語言模型(LLM)來到「兆級參數」境界，技嘉GIGA POD透過叢集運算集結數百顆加速器的算力，促進AI發明更快問世，而堪稱「地表最強AI晶片」的NVIDIA B200則以液冷機櫃GB200 NVL72的面貌端出，證實整合式方案是AI盛世的致勝關鍵。技嘉亦展出搭載AMD、Intel及NVIDIA超級晶片與GPU模組的AI伺服器，協助企業加快部署人工智慧。

無論你著手高效能運算(HPC)、雲端、邊緣或儲存工作，技嘉都有提供合適的伺服器解決方案。大型企業可購入次世代AMD EPYC或Intel Xeon Scalable處理器產品來扛起算力密集工作，入門級用戶則可挑選AMD EPYC 4004或Intel Xeon-E產品。儲存伺服器首推全快閃陣列(AFA)技術，短機身伺服器則適合從事邊緣運算。技嘉精心研發多樣化產品，讓每位客戶都能導入算力。

技嘉推出的伺服器冷卻方案，能大幅改善資料中心的電力使用效率(PUE)，今年展示液體冷卻、後門熱交換器(RDHx)及浸沒式冷卻等三種冷卻技術，提供用戶最大的部署彈性，協助企業在提升生產力和追求永續經營目標之間找到平衡，運算力與競爭力與日俱進的同時，不忘記為環境盡一分力。

資料中心的算力，透過技嘉工業電腦與嵌入式系統等物聯網(IoT)解決方案，進入我們的日常生活，實現智慧工廠、智慧商場與智慧交通的願景，例如智慧廣告推播可追蹤消費者眼球，投放適當的廣告內容，車載電腦則加速讓自駕車上路，讓AI擔任駕駛確保人類的便利與安全。

技嘉聞名全球的PC個人電腦、電腦元件與電腦周邊商品，因為AI而變得更強勢！技嘉旗下的AI PC搭配AI Nexus，提供能改善使用者體驗的AI Boost、AI Generator和AI Power Gear等功能，49" OLED電競螢幕也透過AI優化而提升玩家體驗，NVIDIA ACE和ChatRTX等生成式AI應用，更是讓熟悉的個人電腦搖身一變成為有如科幻小說的智慧AI助手！

AI 伺服器 技嘉

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