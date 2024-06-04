微星於COMPUTEX 2024發布新世代AI + 電競與商務筆電

全球高效能筆電領導品牌MSI微星（2377）宣布於COMPUTEX 2024推出新世代AI + 電競與商務筆電，搭載最新Intel 與AMD處理器。新世代AI+ 筆電提供100 TOPS 以上人工智慧算力，並有500種以上的AI模型運算針對 Core Ultra 處理器進行最佳化設定，支援更多AI模型、框架與執行元件，新世代AI + 筆電將是AI PC發展的最強大平台。此外，GeForce RTX筆記型電腦GPU的AI算力更超過542 TOPS，能提供絕佳效能與超凡的人工智慧體驗。

備受玩家喜愛的電競掌機部分，MSI宣布推出全新Claw 8 AI + ，這款領先搭載Intel Core Ultra處理器(代號Lunar Lake)的Windows 11電競掌機將配備8吋大螢幕，提供更順暢且寬闊的遊戲視野。同時，MSI更與經典遊戲大作攜手推出Claw x《異塵餘生》聯名限定版，帶領玩家走入身歷其境的遊戲世界！

同時，MSI也宣布再次推出與高階豪車品牌Mercedes-AMG的聯名商品，全新Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport將為全球熱血賽車迷與玩家帶來如同駕馭Mercedes-AMG GT2超跑般的極速體驗。

MSI也驕傲地宣布，Prestige 16 AI Evo商務筆電與Claw電競掌機獲得2024 COMPUTEX BC Award獎項，其中Prestige 16 AI Evo更以超強行動力與安全性獲BC Award評審團高度肯定，摘下電腦與系統類別「產品金獎」的最高殊榮！

MSI執行副總裁暨NB 產品總經理郭緒光(Eric Kuo)表示：「MSI不僅提供業界最完整的AI + PC產品線，更針對賽車愛好者、遊戲玩家等不同族群需求打造限定款筆電與電競掌機，歡迎全球媒體與消費者一同前來體驗次世代AI運算與令人驚艷的電競產品」。

COMPUTEX 2024中，MSI推出領先業界的次世代AI + 商務筆電！全新Prestige與Summit系列商務筆電搭載Intel Core Ultra處理器 (代號Lunar Lake)。相較於前一代處理器，全新處理器能帶來高達三倍的人工智慧運算效能提升。此外，結合內顯、CPU和NPU，加總能發揮超過100 TOPS以上算力，能在本機運行更多AI軟體與服務。全新Lunar Lake更與上百家獨立軟體供應商合作，針對處理器晶片進行優化設定，提供更快速且安全的使用體驗。

此外，已有超過500種以上的AI模型運算針對 Intel Core Ultra處理器進行最佳化設定，可作為開發AI相關服務的絕佳平台。除了優異的AI運算效能，Intel Core Ultra處理器(代號Lunar Lake)更具備出色的能源效率比，能打造如同Prestige與Summit系列一般更輕薄、電池續航力更優異的筆記型電腦。