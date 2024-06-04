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MSI微星科技在COMPUTEX 2024開幕盛典 引爆AI狂潮

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
微星2024台北電腦展的展場。微星／提供
微星2024台北電腦展的展場。微星／提供

隨著 COMPUTEX 2024 的盛大開幕，現場充滿了期待的氛圍，參觀者迫不及待地想一睹最新的科技突破。作為全球領先的 AI PC、電競、內容創作、商務與生產力、以及 AIoT 解決方案的領導者，MSI微星（2377）已經準備好展示其最新的 AI 產品和榮獲 COMPUTEX Best Choice 獎的產品陣容，並透過獨家 MSI AI Artist 和智慧城市專屬展區，展示 AI 在各個領域的應用。

「AI 人工智慧在科技領域中的角色既具影響力又具變革性，它塑造了產業的演進以及我們與數位世界的互動方式。」MSI 微星科技行銷副總經理程惠正表示。「在 2024 的 COMPUTEX 展會，MSI 以多樣化的 AI 強化解決方案勇敢邁向未來，精心設計以滿足用戶不斷演變的需求。我們正與 AI 科技巨擘密切合作，以突破 AI 的極限，讓產業和個人都能充分利用 AI 的潛力，共同打造更智能、更互聯的未來」。

在台北南港展覽館 1 館的 M0806 展位，訪客將被 MSI 在各產品類別中的革命性創新所吸引，這些創新強調了 MSI 對推動技術進步的堅定承諾。從引人入勝的 MSI AI Artist 展示、頂級獲獎產品陣容，到先進的筆記型電腦、顯示卡和桌上型電腦， MSI 的展示完美詮釋了科技和 AI 驅動計算的巔峰。

此外，MSI 獨家的智慧城市展區展示了多樣化的 AIoT 應用主題，亮點包括先進的電動車充電解決方案、強大的 AI 伺服器，以及搭載 NVIDIA Jetson AGX Orin 模組的新一代自主移動機器人 (AMR) 解決方案。一應俱全的AI產品陣容鞏固了MSI作為業界領導者的地位，以多樣化、具前瞻性的創新產品引領科技產業的發展。

微星展示機器人。微星／提供
微星展示機器人。微星／提供

AI 智慧城市

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