MSI微星科技在COMPUTEX 2024開幕盛典 引爆AI狂潮

隨著 COMPUTEX 2024 的盛大開幕，現場充滿了期待的氛圍，參觀者迫不及待地想一睹最新的科技突破。作為全球領先的 AI PC、電競、內容創作、商務與生產力、以及 AIoT 解決方案的領導者，MSI微星（2377）已經準備好展示其最新的 AI 產品和榮獲 COMPUTEX Best Choice 獎的產品陣容，並透過獨家 MSI AI Artist 和智慧城市專屬展區，展示 AI 在各個領域的應用。

「AI 人工智慧在科技領域中的角色既具影響力又具變革性，它塑造了產業的演進以及我們與數位世界的互動方式。」MSI 微星科技行銷副總經理程惠正表示。「在 2024 的 COMPUTEX 展會，MSI 以多樣化的 AI 強化解決方案勇敢邁向未來，精心設計以滿足用戶不斷演變的需求。我們正與 AI 科技巨擘密切合作，以突破 AI 的極限，讓產業和個人都能充分利用 AI 的潛力，共同打造更智能、更互聯的未來」。

在台北南港展覽館 1 館的 M0806 展位，訪客將被 MSI 在各產品類別中的革命性創新所吸引，這些創新強調了 MSI 對推動技術進步的堅定承諾。從引人入勝的 MSI AI Artist 展示、頂級獲獎產品陣容，到先進的筆記型電腦、顯示卡和桌上型電腦， MSI 的展示完美詮釋了科技和 AI 驅動計算的巔峰。