陳其邁向黃仁勳喊話「高雄夜市也很好」 爭設研發中心

輝達（NVIDIA）算力中心將落腳高雄，市長陳其邁今天表示，也希望爭取NVIDIA在高雄設立研發中心，亞灣2.0園區具備最佳條件，他相信「機會是給準備好的人」。陳其邁向黃仁勳喊話說，高雄夜市也很好，人情味不錯，投資環境更好，優秀學生多，歡迎黃仁勳來高雄。

黃仁勳今參加台北電腦展，與鴻海董事長劉揚偉共同宣布，將在高雄建置先進算力中心。

陳其邁在市政會議前受訪表示，未來是算力時代，人工智慧運用需要大量算力，NVIDIA TAIPEI1已經啟用，未來會加大算力中心規模，設置地點他這幾天密集與鴻海合作，希望整個先進算力中心可以順利落地。

陳其邁說，市府之前與鴻海有智慧電巴、智慧能源及智慧城市三大領域運用，未來將加強智慧交通跟智慧醫療等領域合作，樂見未來虛實整合商或系統整合商等大廠可結合先進算力，將積極爭取NVIDIA可以在高雄設立研發中心。

陳其邁強調，高雄亞灣2.0計畫一開始就鎖定相關AI、5G AiOT大型系統整合商，另有清大、交大及中山大學、高科大等頂尖大學進駐研發，很多研究成果應用在新科技領域，未來有幾個大案子也會陸續在高雄。隨著算力增加，不管半導體或AI運用等，各領域都會被廣泛使用，感謝鴻海公司能夠持續投資高雄，市府會跟頂尖大學合作，打造一個完整的AI生態園區。

記者追問，高雄有何條件可以跟台南、台北競爭，吸引設立研發中心？陳其邁說，「機會是留給準備好的人」，鴻海、仁寶、義隆等大廠逐漸進駐高雄，另有幾家電子五哥大廠也在布局選地、準備建廠，高雄會持續不斷努力。

陳其邁說，黃仁勳講得很有道理，台灣是一個Team，高雄也是台灣的一份子，會跟其他的大廠或縣市共同合作，不會只顧自己好，忽略其他縣市發展，不過過去重北輕南，資源都集中在北部，現在逐漸開始拉近平衡，希望說努力再努力，服務好客戶，減低他們投資的風險，讓他們覺得高雄是一個好的投資的環境。

陳其邁強調，高雄位處半導體S廊帶樞紐位置，本身有半導體材料石化業，英特格、默克在路科，從上游材料、設備、晶圓代工製造到封裝及下游的AI應用服務，希望打造一個完整的AI的價值產業鏈，政府已在亞灣投資170多億元，高雄現在更積極招商，會不斷做好準備。