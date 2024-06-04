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聯發科執行長蔡力行COMPUTEX開講 黃仁勳、安謀執行長力挺站台

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
聯發科執行長蔡力行今日在COMPUTEX展上，發表專題演講，輝達執行長黃仁勳和Arm執行長Rene Haas力挺站台。記者李孟珊／攝影
聯發科執行長蔡力行今日在COMPUTEX展上，發表專題演講，輝達執行長黃仁勳和Arm執行長Rene Haas力挺站台。記者李孟珊／攝影

IC設計龍頭廠聯發科（2454）今年COMPUTEX展打出「智慧隨行 AI無所不在」（Ubiquitous AI: Intelligence Everywhere），執行長蔡力行今日發表專題演講，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳和Arm執行長Rene Haas力挺站台。

黃仁勳大讚聯發科是世界級的大公司，不論在消費型電子、科技、行動運算晶片，聯發科於電子產業提供大量晶片，以SoC來說，需要具備高效能、低功耗，這將可讓聯發科進入車用領域相當順利。

黃仁勳指出，輝達也具有相當優秀及安全的晶片，雙方的合作可以提供業界最棒的方案，對此蔡力行附和，他不能再贊同更多。

論及與輝達後續的合作，蔡力行強調，聯發科和輝達有不同的合作模式，以在汽車方面來看，雙方一同設計一個晶片，運用各自獨到的IP，語帶保留的點出，聯發科與輝達還可以有不同的商業模式，不過最重要的事情是雙方互信的合作。

蔡力行還說，台灣有台積電（2330）這樣的好公司，但別忘了也有聯發科，在AI正在轉變產業的趨勢下，半導體和運算將是AI的未來。

聯發科執行長蔡力行今日在COMPUTEX展上，發表專題演講，輝達執行長黃仁勳力挺站台。記者李孟珊／攝影
聯發科執行長蔡力行今日在COMPUTEX展上，發表專題演講，輝達執行長黃仁勳力挺站台。記者李孟珊／攝影
聯發科執行長蔡力行今日在COMPUTEX展上，發表專題演講，輝達執行長黃仁勳和Arm執行長Rene Haas力挺站台。記者李孟珊／攝影
聯發科執行長蔡力行今日在COMPUTEX展上，發表專題演講，輝達執行長黃仁勳和Arm執行長Rene Haas力挺站台。記者李孟珊／攝影

聯發科 蔡力行 輝達

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