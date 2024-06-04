兩岸若起衝突台積如何回應？魏哲家：曾討論產能分散 但不可能全搬走

台積電新任董事長魏哲家面臨的第一個挑戰是地緣政治。魏哲家今日面對媒體提問，若兩岸有所衝突，客戶會不會要求趕快把他們產品移到美國亞利桑那州生產？魏哲家說，的確有過這樣的討論。但台積電有80~90%的產能都在台灣，要全部搬出去，那是不可能的。

台積電今日上午舉行股東會，總裁魏哲家會後接任董事長，舉行媒體交流會。他表示不希望看到戰爭，希望世界與兩岸領導人有智慧因應，避免發生戰爭，他並強調台積電擴產以台灣優先，最先進製程一定從台灣開始，先在台灣站穩腳步才往外擴散。

魏哲家進一步表示，兩岸若發生衝突，受影響也不是只有台積電或半導體產業，而是所有產業都會受影響。目前兩岸之間的不穩定，的確是供應鏈韌性一大考驗，但我們是不希望戰爭發生，因為戰爭一發生，還會有更多事情需要擔憂，他相信兩岸雙方與全球領導人都是聰明睿智的人，應該不會發生衝突或戰爭。

魏哲家也針對台積海外布局表示，目前台積電日本熊本一廠進展相當順利，所以馬上宣布進行二廠興建，預定年底興建。至於是否興建三廠，公司的考量是先站穩腳步，等一、二廠營運上軌道，再決定是否啟動三廠興建。

至於地緣政治是否是他接任董事長後的最大挑戰，魏沒有正面回應，卻是樂觀以對，對台積電未來發展仍信心十足。他強調，台積電未來的投資，第一優先是台灣，第二優先也是台灣，第三優先還是台灣。雖然美國即將規畫2奈米製程，但所有最先進製程一定都會從台灣開始。