創鑫智慧衝端到端 AI 晶片市場 採台積7奈米製程

AI晶片廠創鑫智慧（Neuchips）在本次台北國際電腦展（Computex）將推出整合檢索增強生成（Retrieval-Augmented Generation，RAG）與大型語言模型（LLM）的端到端AI解決方案，執行長劉景慈4日指出，除了透過台積電（2330）7奈米製程推出生成式AI卡，創鑫智慧也正在規劃採用5奈米製程的下一代生成式AI晶片。

創鑫智慧持續研發高能效AI ASIC，並宣布推出的整合RAG與LLM的端到端解決方案，可搭配企業內部既有硬體系統即可部署本地端GPT節能加速方案，可顯著降低企業導入LLM的時間與總擁有成本，該解決方案支援多種開源的中文、英文大型語言模型，包含台灣可信任生成式AI模型TAIDE，讓政府等機敏單位能擁有AI賦能優勢。

劉景慈表示，創鑫智慧採用自行研發、台積電7奈米製程製造的ASIC晶片Raptor生成式AI晶片，製作成能夠安裝至小型電腦或工作站的Viper生成式AI卡及整合式的LLM解決方案，也就是說，無須額外投入人力、電力、空間等成本，即可結合軟硬體合作夥伴打造企業專屬應用。

企業已認知到將AI導入工作流程對於提升生產力的重要性，但其複雜部署方式與大量先期投入成本，讓企業裹足不前，Viper生成式AI卡使用PCIe介面和電腦連結，擁有半高半寬外型規格體積小巧的優勢，功耗最低僅需35瓦，可直接安裝至既有電腦，或是企業內部負責儲存資料的NAS(Network-Attached Storage，網路附加儲存裝置)，進一步強化資料檢索的便利性，更有利於生成式AI發展。

Viper生成式AI卡甚至可支援最多48GB的記憶體空間，可提供企業本地端作為向量資料庫（Vector Database）使用，於單一張生成式AI卡上有效率地完成索取資料、檢索、增強及生成等任務，端對端的運作效率是CPU的10倍以上，加上不須額外連網可離線使用的特色，無須擔心企業敏感資料外洩或是成為資安隱憂。