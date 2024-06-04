快訊

花26元買運動飲料中千萬 統一發票3-4月期中獎清冊出爐

原民禁伐補償金增至6萬元表決通過 2綠委跑票

美議員老爸演說談川普…6歲兒子「不給面子」在身後做鬼臉 網友全笑翻：好可愛

創鑫智慧衝端到端 AI 晶片市場 採台積7奈米製程

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
創鑫智慧執行長劉景慈。圖／創鑫智慧提供
創鑫智慧執行長劉景慈。圖／創鑫智慧提供

AI晶片廠創鑫智慧（Neuchips）在本次台北國際電腦展（Computex）將推出整合檢索增強生成（Retrieval-Augmented Generation，RAG）與大型語言模型（LLM）的端到端AI解決方案，執行長劉景慈4日指出，除了透過台積電（2330）7奈米製程推出生成式AI卡，創鑫智慧也正在規劃採用5奈米製程的下一代生成式AI晶片。

創鑫智慧持續研發高能效AI ASIC，並宣布推出的整合RAG與LLM的端到端解決方案，可搭配企業內部既有硬體系統即可部署本地端GPT節能加速方案，可顯著降低企業導入LLM的時間與總擁有成本，該解決方案支援多種開源的中文、英文大型語言模型，包含台灣可信任生成式AI模型TAIDE，讓政府等機敏單位能擁有AI賦能優勢。

劉景慈表示，創鑫智慧採用自行研發、台積電7奈米製程製造的ASIC晶片Raptor生成式AI晶片，製作成能夠安裝至小型電腦或工作站的Viper生成式AI卡及整合式的LLM解決方案，也就是說，無須額外投入人力、電力、空間等成本，即可結合軟硬體合作夥伴打造企業專屬應用。

企業已認知到將AI導入工作流程對於提升生產力的重要性，但其複雜部署方式與大量先期投入成本，讓企業裹足不前，Viper生成式AI卡使用PCIe介面和電腦連結，擁有半高半寬外型規格體積小巧的優勢，功耗最低僅需35瓦，可直接安裝至既有電腦，或是企業內部負責儲存資料的NAS(Network-Attached Storage，網路附加儲存裝置)，進一步強化資料檢索的便利性，更有利於生成式AI發展。

Viper生成式AI卡甚至可支援最多48GB的記憶體空間，可提供企業本地端作為向量資料庫（Vector Database）使用，於單一張生成式AI卡上有效率地完成索取資料、檢索、增強及生成等任務，端對端的運作效率是CPU的10倍以上，加上不須額外連網可離線使用的特色，無須擔心企業敏感資料外洩或是成為資安隱憂。

AI 台積電 晶片

延伸閱讀

經長：助IC設計攻先進晶片系統研發 拚5年內全球前2

台積電股東會／劉德音：台積今年用電量約全台8％ 但經濟貢獻也同增

台積董座劉德音：華為要追上台積電 那是不可能

台積股東會／劉德音談股票分拆：股價還沒那麼高 傾向多發股息給股東

相關新聞

Nvidia推下世代Rubin平台 大摩點名這些台廠將受惠

彭博資訊報導，輝達（Nvidia）發布了Blackwell架構GPU（繪圖處理器）的下世代平台「Rubin」， 摩根士丹...

英特爾基辛格來了！替雲達AI機櫃按讚 看供應鏈成果直呼感動

台北國際電腦展自4日正式開跑，吸引多名供應鏈大咖現身參加，其中，英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）於下午3...

微星於COMPUTEX 2024發布新世代AI + 電競與商務筆電

全球高效能筆電領導品牌MSI微星（2377）宣布於COMPUTEX 2024推出新世代AI + 電競與商務筆電，搭載最新...

台積電董事會推舉魏哲家任董事長及總裁 明日繼續議程

台積電（2330）4日上午舉行股東常會，順利改選十席董事並拍板承認去年財報、核准修訂公司章程、核准發行 2024 年限制...

聯發科執行長蔡力行COMPUTEX開講 黃仁勳、安謀執行長力挺站台

IC設計龍頭廠聯發科（2454）今年COMPUTEX展打出「智慧隨行 AI無所不在」（Ubiquitous AI: In...

蘇姿丰、基辛格接力現身！雲達「驚喜小禮物」獲好評、價格曝光

台北國際電腦展自4日正式開跑，吸引供應鏈大咖現身參加，而作為AI指標大廠廣達（2382）旗下雲達科技（QCT），展位動態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。