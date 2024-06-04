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InnoVEX聚焦4大主題 彭双浪：新創掌握數位轉型機會

中央社／ 台北4日電

亞洲指標新創展會InnoVEX今天登場，今年參展國家數創歷屆新高。台北市電腦公會（TCA）理事長彭双浪表示，面對科技巨擘的算力高牆，新創可掌握垂直場域數位轉型的機會，2027年全球數位轉型市場估達3.9兆美元，年複合成長率達16.1%。

COMPUTEX 2024創新與新創展區InnoVEX今天下午舉辦開幕典禮，今年有來自逾30國、400家新創企業參展，聚焦人工智慧、綠色科技、智慧移動、半導體應用等4大主題。

彭双浪致詞表示，與COMPUTEX同期舉行的InnoVEX，是科技廠商與新創交流的重要橋樑，吸引國內外創投基金、市場通路，此外今年參展國家數量創歷史新高，超過30國、400家新創企業齊聚一堂，其中包括7個國家館、16個產官學界支持的主題館。

彭双浪表示，今年生成式AI技術和算力突破，加速大型語言模型發展，也使AI PC、AI伺服器、AI晶片與Edge AI（邊緣人工智慧）成為展會焦點。

面對科技巨擘的算力高牆，彭双浪指出，新創的機會在於垂直場域的數位轉型。根據國際數據資訊公司（IDC）報告，2027年全球數位轉型市場預估將達3.9兆美元，年複合成長率達16.1%，新創若能結合最新AI技術，提升各行各業的營運效率，將能脫穎而出。

彭双浪表示，台灣ICT產業是全球重要的供應鏈，涵蓋智慧製造、智慧醫療和電動車等領域，新創團隊透過參賽InnoVEX，可以展現商業價值，獲得創投基金、以及企業合作機會。

外貿協會秘書長王熙蒙表示，今年有7個國家主題館，包括日本、印尼、印度、法國、比利時、澳洲和巴西，創新是驅動國家與社會進步的引擎，面對AI技術浪潮，台灣半導體產業優勢可以協助AI應用各行各業，激發創新量能。

AI 彭双浪

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