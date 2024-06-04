蘇姿丰來了！親筆簽名加持雲達、高親和力獲粉絲夾道歡迎

台北國際電腦展自4日正式開跑，其中，晶片大廠超微（AMD）總裁蘇姿丰也現身會場，而他在下午2點半左右來到廣達（2382）旗下雲達科技QCT的展位，受到現場民眾的熱烈歡迎，而廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令也親自到場接待，並藉此機會當面致贈禮物「印著AMD及QCT字樣的煎餅禮盒」給她，而蘇姿丰接下的瞬間、不禁驚呼「太可愛了，這個會捨不得吃」。

據悉，蘇姿丰今日到現場時，也用中文「謝謝、謝謝」跟現場眾人打招呼，而她一路在大家的夾道歡迎之下逛展，面對民眾的熱情，她也大方回應，直呼「自己很榮幸看到大家，也很謝謝大家的支持」，臉上掛著滿滿的微笑、一面揮手致意，而她也特地在雲達現場產出的AI機櫃上，親筆留下自己的簽名，並大聲替雲達按讚。

廣達指出，雲達長年致力打造客製化的 AI 及 5G 基礎設施，協助客戶面對各種挑戰；而合作夥伴英特爾（Intel）則致力於提供關鍵技術，打造一個AI 無所不在的世界、另一位合作夥伴超微（AMD）則負責提供推動 AI 前進的科技技術，因此特地邀請科技界大老們前來歡聚。而蘇姿丰也在眾人的歡迎之下，往下一個展廳「緯穎（6669）」前進。