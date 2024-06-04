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台積電董事會 推舉魏哲家擔任董事長及總裁

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電4日股東常會改選10席董事之後，董事會一致推舉魏哲家博士擔任董事長及總裁。

台積電4日上午舉行股東常會，會中通過重要決議包括，承認2023年度營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為2 兆 1,617.4億元，稅後淨利約為8,385 億元，每股純益32.34 元。

台積電股東會完成第十六屆董事改選，選出10席董事分別為：魏哲家博士、曾繁城博士、龔明鑫博士（行政院國發基金代表）、彼得‧邦菲爵士（Sir Peter L. Bonfield）、麥克‧史賓林特（MichaelR. Splinter）、摩西‧蓋弗瑞洛夫（Moshe N. Gavrielov）、拉斐爾‧萊夫（L. Rafael Reif）博士、烏蘇拉‧伯恩斯（Ursula M. Burns）、琳恩‧埃爾森漢斯（Lynn L. Elsenhans）、林全博士。

其中，彼得‧邦菲爵士、麥克‧史賓林特、摩西‧蓋弗瑞洛夫、拉斐爾‧萊夫博士、烏蘇拉‧伯恩斯、琳恩‧埃爾森漢斯、林全博士共7席為獨立董事。

台積電隨後召開第十六屆第一次董事會，會中全體董事一致推舉魏哲家博士擔任董事長及總裁。明（5）日將繼續董事會議程。

台積電召開股東會，且適逢台北國際電腦展開幕，但台股4日卻以21,356.62點收盤，下跌180.14點，跌幅0.84%，台積電最後一盤買單達5,041張，股價以839元收盤，下跌7元，跌幅0.82%。

台積電 股東會

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