台積電新董座魏哲家談自身角色 及接班人須具備誠信正直等三要件

台積電新任董事長兼總裁魏哲家今日受訪時表示，他接任董事長後，首要任務是儘量往政府關係移轉，至於總裁事務儘量讓同事分攤。他今天也提出，下任接班人必須具備誠信正直，這點絕不妥協。雖然他不改其幽默本性說：「其實台積電現在的人都是！」但他也認為第二個要素更重要，是要尊重客戶，最後是認同公司的價值。

魏哲家解釋，台積電創立30幾年以來，都延續同樣的傳統，不管是價值觀、理念、行事方式都不會改變，將繼續往前進。公司的三大原則是技術領先、卓越製造、客戶信任，並在誠信、正直絕不妥協。他接任後也是做同樣的，只是他的角色未來會儘量往政府關係移轉，他會將總裁業務分攤給同事（指兩位共同營運長），公司也同時會思考不同層級的接班制度，未來會朝向年輕化、制度化發展，並將招募各地人才。

對於新官上任後是否有新人事異動及繼承制度，魏哲家先開玩笑說：「我才剛上任耶！現在就問這問題，這也太尷尬。」隨後則正色回應，公司會有繼承制度，希望能推出好的制度，找好的人才進來，讓員工繼續成長、公司的經營能井井有條。

至於他接董事長前，台積電創辦人張忠謀是否有給他任何指示或提點。魏哲家以謙虛的態度說，創辦人張忠謀是個非常傑出的人，他只是個平凡人，「你們千萬不要拿我和他相比」。魏接著說：「老實說，接任前沒有給我任何指示！」

但魏話鋒一轉說，張忠謀非常關心台積電，「我當然也會跟他聊天，學習他的經驗及智慧，未來還會不斷跟他學習」。

對於未來魏的接班人選須具備什麼條件，他再度謙虛地說：「其實我也還要不斷學習」、「接班的要件首先是必須誠信、正直」，他再度強度這不容妥協。其次是尊重客戶，最後是認同公司的價值。他說，台積電現在因應地緣政治和客戶要求，到不同地區設廠，也要不同地區的人才，有文化及工作條件的差異，若不能認同公司的價值，公司應不會雇用。