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黃仁勳首站到訪廣達旗下雲達 高呼是「合作超過20年的親密夥伴」

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
廣達董事長林百里、副董事長梁次震、資深副總經理楊麒令一同向黃仁勳致贈琉璃藝品與橡木製成的乒乓球拍。林薏茹／攝影
廣達董事長林百里、副董事長梁次震、資深副總經理楊麒令一同向黃仁勳致贈琉璃藝品與橡木製成的乒乓球拍。林薏茹／攝影

輝達執行長黃仁勳4日到造訪台北國際電腦展（Computex），首站來到廣達（2382）旗下雲達（QCT），高呼廣達與雲達是輝達合作超過20年的親密夥伴，未來將持續共創商機。

黃仁勳說，輝達與廣達、雲達共同打造許多產品，包括筆電、企業級伺服器、車子、機器人，下一步要打造的產品是「數位人類智能（digital human intelligence）」，這是史上首次的新工業革命。

黃仁勳表示，輝達透過與雲達合作，將奇蹟般的AI技術導入智慧工廠，放入數據等原料、注入能量，提煉原料後，轉化為AI。

黃仁勳說，AI可轉換成任何形式的訊息，包括數字、文字、圖表、照片、3D影像，甚至是蛋白質、化學物質等，這確實是一場革命，將幫助每個產業。

黃仁勳表示，IT產業的電腦將不只會用於提升人類生產力，還會成為產品世代的一部分，很高興能與雲達一同合作，展開這段旅程，繼續拓展市場商機。

廣達董事長林百里、副董事長梁次震、資深副總經理楊麒令也一同向黃仁勳致贈琉璃藝品，及以台灣橡木製成的乒乓球拍，黃仁勳並笑說，「這是我們做的東西第一次聞起來那麼香」。

廣達 輝達 黃仁勳

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