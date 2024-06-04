黃仁勳首站到訪廣達旗下雲達 高呼是「合作超過20年的親密夥伴」

輝達執行長黃仁勳4日到造訪台北國際電腦展（Computex），首站來到廣達（2382）旗下雲達（QCT），高呼廣達與雲達是輝達合作超過20年的親密夥伴，未來將持續共創商機。

黃仁勳說，輝達與廣達、雲達共同打造許多產品，包括筆電、企業級伺服器、車子、機器人，下一步要打造的產品是「數位人類智能（digital human intelligence）」，這是史上首次的新工業革命。

黃仁勳表示，輝達透過與雲達合作，將奇蹟般的AI技術導入智慧工廠，放入數據等原料、注入能量，提煉原料後，轉化為AI。

黃仁勳說，AI可轉換成任何形式的訊息，包括數字、文字、圖表、照片、3D影像，甚至是蛋白質、化學物質等，這確實是一場革命，將幫助每個產業。

黃仁勳表示，IT產業的電腦將不只會用於提升人類生產力，還會成為產品世代的一部分，很高興能與雲達一同合作，展開這段旅程，繼續拓展市場商機。

廣達董事長林百里、副董事長梁次震、資深副總經理楊麒令也一同向黃仁勳致贈琉璃藝品，及以台灣橡木製成的乒乓球拍，黃仁勳並笑說，「這是我們做的東西第一次聞起來那麼香」。