美超微AI傳新訊！搭英特爾6700、6900處理器搶單

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦 (Supermicro) 於4日帶旗下最新的「機櫃級隨插即用解決方案」，登上台北國際電腦展，公司也正式宣布，推出旗下最新的X14 伺服器產品組合，該產品組合針對最新的具有高效核心（E 核心）的英特爾6700系列處理器進行了最佳化，且加碼透露，團隊未來將支援具有 P 核心的 Intel Xeon 6900 系列處理器，這將是提高每核心工作負載效能的最佳選擇！

美超微於6月4日至6月7日在台北南港展覽館揭曉旗下多款AI產品，並於現場大秀各種新亮點，包括：X14 AI、機架式、多節點和邊緣伺服器等產品，而此次針對E 核心 6700 系列處理器做了許多優化，將帶動整體效能最佳化，公司指出，E 核心專為實現最高每瓦性能而設計，每個核心只有一個線程，並針對工作負載進行了優化。

對此，公司指出，這些工作負載受益於顯著提高能源效率的核心，可以使用更少的功耗同時運行更多並發實例。這次加碼宣佈支援具有 P 核心的 Intel Xeon 6900 系列處理器的消息、也吸引各界關注，對此，公司也強調，「這將是提高每核心工作負載效能的最佳選擇！」而展場上也將以上新品全數實機展示，相當驚人。

此外，美超微也宣布未來支援具有 P 核心的 Intel Xeon 6900 系列處理器，這將是提高每核心工作負載效能的最佳選擇！公司今天推出採用 Intel Xeon 6700 系列 E 核處理器的新型 Supermicro X14 伺服器，也將能透過JumpStart計劃遠端測試使用。