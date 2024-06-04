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輝達先進算力中心落腳點曝光 黃仁勳親點名「這3處」

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
輝達創辦人黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

台北國際電腦展自4日開跑，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳也親自到場，面對媒體關心「先進算力中心」的落腳點，他也大方回應，自己將設置在「研發人才多的地方」，現場媒體追問，是否有預計建在哪個縣市，他則笑著回答，「台北、新竹、高雄？你們覺得會是哪裡、就會在那裡。」

黃仁勳今日前往台北國際電腦展（Computex）巡迴台廠供應商，現場所有供應鏈大廠如廣達、緯創、技嘉等廠商，都由董事長親自接待。而黃仁勳則每到任一攤位，都會鼓動現場民眾不斷大聲呼喊該攤位公司名稱。據悉，黃仁勳今日特地從一樓展廳開始逛展、一路行經所有供應鏈廠商，一天逛完一到四樓，顯見其幹勁十足。

事實上，黃仁勳2日在台大體育館召開演講後，隱身一日後，今日則在大家的簇擁之下，現身台北國際電腦展，與現場民眾一起逛展，吸引大批粉絲圍觀，而他上午逛完展場一樓，預計下午把展場四樓一次逛完，引起供應鏈的熱烈歡迎。據悉，鴻海董事長劉揚偉6月6日也將在自家攤位接待黃仁勳的到訪，而電腦展最後將於7日落幕，外界預估黃仁勳將於7日展會結束後，搭機離台。

據悉，台北國際電腦展自今日開跑，為呼應主軸「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」，今年大會論壇也分上、下午舉辦，上午場邀請出席嘉賓，包括「NVIDIA、Google、Synopsys、AWS」等大廠高管，下午場則邀請「Micron、Arm、Seagate、Ampere、PHISON」等五家科技巨擘，現場也將以「Let's Talk Generative AI（生成式AI新賽局）」為主題進行深入探討。

AI 電腦展 黃仁勳

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