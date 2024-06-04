電動車牽引逆變器第1季裝機量季減27% 中國Tier 1強勢崛起成最大亮點

根據TrendForce最新「全球電動車逆變器市場」數據顯示，因受電動車傳統淡季影響，2024年第1季全球牽引逆變器裝機量為522萬套，相較於2023年第四季的714萬套，季減27%。

其中，純電車(BEV)的牽引逆變器裝機量占比為48%，季減5%。油電混合動力車(HEV)及插電混合式電動車(PHEV)的牽引逆變器裝機量則從47%提高至52%。從數據上的此消彼漲可看出，里程焦慮問題目前仍為消費者購車時的優先考量。

從第1季電動車各電壓區間的牽引逆變器裝機量統計來看，因混動車型的成長，電壓≤300V的牽引逆變器裝機量占比達36%，季增2%。而純電車的衰退，導致電壓>300V≤550V的裝機量占比季減1%，下降至55%，>550V的裝機量占比為9%，與上季持平。雖然各區間占比略有波動，市場主流電壓區間仍為>300V≤550V。

供應鏈部分，在中國國產替代的戰略下，全球前五大的牽引逆變器Tier 1中，已有比亞迪及匯川技術兩間中國企業。其中，比亞迪的逆變器屬於自研自產的產品，用於自家車型，匯川技術深耕理想、小鵬、小米等新創新能源車廠。此外，華為的市占率已連續三季季增1%，未來能否進入前五大供應商亦值得觀察。整體而言，第一季包含比亞迪與匯川技術在內的中國Tier占比為34%，由歐美日Tier1主導牽引逆變器的情況已改變。

由於里程焦慮為結構性因素，加上地緣政治影響，消費者對於購買BEV可能仍採取較保守的態度，或轉而購買混動車型。根據TrendForce的預估，BEV第2季的牽引逆變器裝機量可能持平或最多小幅增長，純電車型與混動車型將以均分的形式持續推動牽引逆變器裝機量。以整體來看，第2季牽引逆變器市場將告別淡季，小幅回暖，預估裝機量季增約10%至20%。