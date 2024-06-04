鴻海打造高雄AI運算力營運 合作輝達布局日本

鴻海董事長劉揚偉今天中午表示，鴻海在高雄打造AI先進算力中心，當地研發訓練生成式AI（Gen-AI）應用，提供AI工廠和產線機器人運算力需求，也會提供運算力給在高雄的相關供應鏈與合作廠商。他並透露，鴻海與輝達規劃在日本等其他國家合作。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天上午參觀台北國際電腦展（COMPUTEX）展區，接近中午時刻，黃仁勳在鴻海旗下鴻佰（Ingrasys）展區與劉揚偉見面，雙方談及鴻海與輝達在高雄先進算力中心合作、以及輝達規劃擴充在高雄的AI超級電腦「Taipei-1」的運算規模。

據了解，黃仁勳3日上午已與劉揚偉在輝達內湖公司會面，討論未來在AI領域合作計畫，也談及輝達有意在台灣規劃設計中心以及建立總部等事項。

劉揚偉上午會後接受記者短暫採訪說明，鴻海計畫在高雄打造AI先進算力中心，將以輝達的GB200先進伺服器為主要運算能力，支援鴻海在高雄研發訓練生成式AI應用，包括大型語言模型（LLM）和輝達Omniverse平台，提供AI工廠和產線機器人運算力需求，也會提供運算力，給位於高雄的相關供應鏈與合作廠商，至於算力營運考量租賃模式。

劉揚偉透露，鴻海與輝達規劃在其他國家合作，例如轉投資日本夏普（Sharp）的大阪堺工廠，從原有大面板產線逐步傳轉型成AI數據中心，雙方將再進一步合作。

鴻海今天中午宣布，攜手輝達以超級晶片GB200伺服器為核心，在台灣高雄建置先進算力中心，驅動集團三大平台（智慧製造、智慧EV、智慧城市），同時，雙方也將持續深化在人工智慧AI、電動車、智慧工廠、機器人、智慧城市等多領域合作。