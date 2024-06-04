輝達黃仁勳指AI商機一片美好 台積電魏哲家這樣說

NVIDIA 輝達執行長黃仁勳在 COMPUTEX 2024 台北國際電腦展主題演講期間提到AI商機一片光明美好，台積電董事長暨總裁魏哲家在股東會後受訪提到，完全同意黃仁勳看法，並幽默說「我也開始和三兆男展現我的價值。」

台積電今日股東會改選，魏哲家接棒劉德音擔任台積電董事長兼總裁，他首度在會後以新身分接受媒體訪問做上述表示。

回應記者提問AI這麼熱門怎麼看？魏哲家說，「應用剛開始，我跟你們一樣樂觀，說不定有一天創造一個cc在這邊演講，我也可以坐在辦公室看cc表演。黃仁勳先生、三兆男也講了前途一片光明，我完全同意。」

魏哲家也說，台積電站在有利的位置，沒人可以跟我們競爭，以後幾年的願景非常樂觀。

魏哲家也直言，台積電和競爭者不一樣的是，推出的節點持續每年都在進步，讓客戶每年都很快樂，協助客戶每年都在進步。

隨著輝達推出軟硬整合套件並回頭銷售給供應商，他也幽默說，「三兆男我也跟他抱怨過，東西太貴不過的確有價值，而我也開始跟他展示我的價值，坐在家裡想都知道，畢竟是用你的東西賣回給你說更有價值。」

他也幽默說，台積不會亂花錢，一向謹慎小心，資本支出都是為了往後幾年發展，也請大家放心我們的表現，若有人還有問題我會很驚訝。

記者追問AI前途一片美好之際的優勢與挑戰？魏哲家回應說，台積沒有為了一個產品或產業來發展技術，台積本身就是技術領先，讓客戶來用在AI PC手機都是如此該快非常快省電也是，AI對每個行業都非常重要，機會在各領域。

至於挑戰會是什麼？魏哲家幽默說，「科技界就是有這個好處，大家一直努力讓用電降低，昨天跟客戶聊天，他說散熱技術急速改進可降低用電30%讓用電成長不會如現在這麼可怕」。

魏哲家並說，台積電在水的再處理循環應用也持續投入，至於電應該也不是問題，他也幽默說「看報紙會害怕但和政府官員聊天就放心」。