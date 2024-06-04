神準進軍伺服器產業 Computex秀首款伺服器

神準科技（3558）宣布，在今年COMPUTEX的Intel展台展示，堔準首款搭載英特爾新一代 Xeon® 6處理器的 2U/2S 雙處理器機架型伺服器 SR710，宣示神準科技正式進軍伺服器市場。

神準是專注於網絡設備與解決方案的公司，神準指出，繼推出以英特爾 Xeon® D 處理器設計的智慧網路卡（SmartNIC）之後，更進一步擴展至伺服器產品線。SR710機架型伺服器是根據 開放運算計劃（Open Compute Project）的資料中心模組化硬體系統（DC-MHS）架構設計，搭載英特爾新一代 Xeon® 6可擴充處理器。

神準指出，本次展示伺服器，可搭載24 顆2.5 吋 NVMe/SATA/SAS 儲存裝置，並搭載神準自行研發的2000W鈦金級備援電源模組，進一步提升整體整合性和可靠性。此外，更加入神準近期推出的 SX904 SmartNIC，在 x86 架構下，開發者可根據軟體應用彈性地由SmartNIC執行，釋放寶貴的主機CPU資源，增加現有機架空間內的計算能力。

神準科技總經理林伯彰表示，在 2024 COMPUTEX推出SR710伺服器．是神準在伺服器及AI產業的一個重要里程碑，這是一款設計上追求卓越性能和效率的產品，適用於雲端、網絡分析和擴展型工作負載，相信SR710將幫助企業降低總有成本。

神準主要產品包含伺服器、資料中心交換機、鈦金級備援電源模組、無線網路 解決方案、企業級乙太網交換機、閘道器、物聯網、智慧網卡等綜合產品組合。