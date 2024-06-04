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黃仁勳簽名加持！英業 AI GB200機櫃爆紅 成史上最強

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
輝達創辦人黃仁勳親自現身英業達在電腦展的展位，並在最新的AI機櫃上親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳親自現身英業達在電腦展的展位，並在最新的AI機櫃上親筆簽名。記者吳康瑋／攝影

台北國際電腦展自4日開跑，輝達創辦人黃仁勳也親自到場逛展，時至中午他也在大批民眾的簇擁之下，現身代工夥伴英業達（2356）的展位，並在最新的NVIDIA GB200 NVL72 AI機櫃上，留下親筆簽名、並大方合影。對此，黃仁勳也直言，「英業達一直是我們很重要的夥伴！」現場則立即響起滿滿掌聲。

據悉，該NVIDIA GB200 NVL72 整機櫃AI解決方案採用先進液冷技術，英業達這款最新的AI機櫃、能確實的為運算新時代提供動力，不僅將AI 模型的訓練和推理提升到兆級參數規模，且總體擁有成本（TCO）較前一代 GPU 降低了25 倍。據悉，該新品能讓即時大語言模式（LLM）推理速度提高 30 倍，就連能耗也都降低至少25倍，相當驚人。

事實上，黃仁勳於2日辦理Keynote大會，並於現場進行演講，而他上台演講時，也特地將英業達該款最新AI機櫃級產品放到舞台上，吸引大批民眾關注。對此，英業達指出，此次旗下AI產品獲得極大的關注，而團隊不僅對成功與輝達達成專案合作為榮，也以英業達的一份子為榮，更以我們在世界上所扮演的角色為榮。

英業達近年成功搭上AI巨浪，股價也受到AI應用的加持，自去年2月25元以來不斷飆漲，外資至今也已連續2個交易日瘋狂買超，據市場調查報告顯示，英業達年成長幅度為市場第二高，預估出貨量年增約0~3%。而CSP則獲得AWS Graviton 以及Google Milan與Genoa的訂單支撐，且Google Bergamo預計將於今年下半年開始投入。

AI伺服器方面，除了北美CSP需求，中國客戶如ByteDance需求最強，預估今年英業達的AI伺服器出貨量年成長率可達雙位數，占比約10~15%。而在最新釋出的「台灣科技硬體」產業報告之中，外資給予英業達、仁寶、和碩、宏達電「中立」評等，而仁寶受惠Wintel架構產品周期和AI PC搭配生成式AI產品推出，有望提升出貨量和平均售價，因此將目標價上調至43.3元。

輝達創辦人黃仁勳親自現身英業達在電腦展的展位，並在最新的AI機櫃上親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳親自現身英業達在電腦展的展位，並在最新的AI機櫃上親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳親自現身英業達在電腦展的展位，並在最新的AI機櫃上親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳親自現身英業達在電腦展的展位，並在最新的AI機櫃上親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳親自現身英業達在電腦展的展位，並在最新的AI機櫃上親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳親自現身英業達在電腦展的展位，並在最新的AI機櫃上親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳親自現身英業達在電腦展的展位，並在最新的AI機櫃上親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳親自現身英業達在電腦展的展位，並在最新的AI機櫃上親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳親自現身英業達在電腦展的展位，並在最新的AI機櫃上親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳親自現身英業達在電腦展的展位，並在最新的AI機櫃上親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳親自現身英業達在電腦展的展位，並在最新的AI機櫃上親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳親自現身英業達在電腦展的展位，並在最新的AI機櫃上親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳親自現身英業達在電腦展的展位，並在最新的AI機櫃上親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳親自現身英業達在電腦展的展位，並在最新的AI機櫃上親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳親自現身英業達在電腦展的展位，並在最新的AI機櫃上親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳親自現身英業達在電腦展的展位，並在最新的AI機櫃上親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳親自現身英業達在電腦展的展位，並在最新的AI機櫃上親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳親自現身英業達在電腦展的展位，並在最新的AI機櫃上親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳親自現身英業達在電腦展的展位，並在最新的AI機櫃上親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳親自現身英業達在電腦展的展位，並在最新的AI機櫃上親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳親自現身英業達在電腦展的展位，並在最新的AI機櫃上親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳親自現身英業達在電腦展的展位，並在最新的AI機櫃上親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
英業達最新機櫃。記者吳康瑋／攝影
英業達最新機櫃。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳親自現身英業達在電腦展的展位，並在最新的AI機櫃上親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
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輝達創辦人黃仁勳親自現身英業達在電腦展的展位，並在最新的AI機櫃上親筆簽名。記者吳康瑋／攝影

AI 英業達 黃仁勳

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